龍門冰室｜尖沙咀分店廚師遇襲　遭兩男玻璃樽扑頭浴血送院

全國人大常委會上周（30日）表決通過《港區國安法》，擁有多間分店的知名「黃店」龍門冰室及後宣佈，因過去一年飽受多方攻擊，因此退出「黃色經濟圈」。 今早（6日）6時半，龍門冰室金馬倫道34號分店（又稱瓏門冰室），一名大廚開舖時，被兩名男子以玻璃樽及硬物襲擊，頭及手部浴血，事後兩名疑兇逃去無蹤，而事主則送往伊利沙伯醫院治理。

龍門冰室尖沙咀分店，今早一名廚師遇襲。（楊嘉朗攝）

今早龍門冰室尖沙咀分店，一名42歲姓黃廚師開舖時遭到兩名疑人施襲，身體多處受傷，包括頭、頸、手部，需要立即包紮右手，及後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。根據龍門冰室於社交媒體發佈的照片可見，事主頭部及手部浴血，血跡沾滿藍色上衣，而地下亦遺下大量玻璃碎及血污，帖文又寫道「廚房大佬尖沙咀受襲！」﹑「你要搞就搞我！唔好搞我啲人！」

至早上9時許，分店前仍遺下少量玻璃碎，而地面血污已清理完畢，目前分店仍然營業。警方表示目前案件仍在調查中，列作「襲擊致造成身體傷害」案處理。

全國人大常委會上周通過《港區國安法》後，龍門冰室及後於社交媒體宣佈，過去一年飽受多方攻擊，一直以「同路人不分化」面對是非，惟換來「公開指責」，因此退出「黃圈」。過去一年龍門冰室多次高調支持反修例活動，而分店亦多次遭到破壞及爆竊，當中包括銅鑼灣分店﹑紅磡分店。