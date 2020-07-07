升中統一派位｜油天學生失落首志願入嘉諾撒聖瑪利　家長：真好彩

2020年升中派位結果今日（7日）公布。教育局公布派位滿意率，自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學生人數，合計整體滿意率為90%，獲派首志願學校的滿意率為77%。油蔴地天主教小學今年學生派獲首三志願的比率為85.9%，校方形容結果令人滿意。 該校小六學生連同學獲派嘉諾撒聖瑪利書院，直言該校雖非統一派位首三志願，亦非自行階段「心水」，但同樣對結果感十分開心。家長連先生形容，「好激動、喜出望外，好過派到第一志願，真係好彩！」，笑指今晚會「食餐好嘅」慶祝。 派位結果並非皆大歡喜，有家長及學生獲悉結果未如預期後四出到心儀中學「叩門」，預計今日內會到5間學校遞交申請表，盡最後努力。

油蔴地天主教小學本年學生派獲首三志願的比率為85.9%，校方形容結果令人滿意。（龔嘉盛攝）

油蔴地天主教小學本年學生派獲首三志願的比率為85.9%，校方形容結果令人滿意。該校小六學生連同學獲派嘉諾撒聖瑪利書院，但直言該校並非統一派位首三志願選項，亦非自行階段的選項，但同樣對結果感到十分開心。家長連先生表示今晚會「食餐好嘅」慶祝，他又形容：「好激動、喜出望外，好過派到第一志願，真係好彩！」

連先生表示是「一手一腳」培訓女兒，沒有額外補習，為女兒備戰升中，而她近年的成績亦有所提升。

陸同學早前獲直資名校德望中學錄取，家長陸先生表示已決定入讀該校，今日回取回入學註冊證，沒有打算叩門。被問及考入德望有甚麼秘訣，陸先生表示只屬幸運，陸同學則說：「全靠爸爸面試嘅表現，佢講得好Straightforward（直接）。」另一學生麥同學則獲派首志願九龍華仁書院，家長麥太表示十分開心。

被問及考入德望中學有甚麼秘訣，陸先生（左）表示只屬幸運，陸同學（中）則說：「全靠爸爸面試嘅表現，佢講得好Straightforward（直接）。」（龔嘉盛攝）

油蔴地天主教小學校長余佩琴形容，今年派位結果理想，學生選校策略較進取，即使獲派第四、第五志願，亦是十分滿意。對於今年自行階段的新安排，余認為，對已獲取錄的學生家長來說會較輕鬆。該校今年度有52名學生於自行階段獲取錄，家長普遍滿意新安排，亦令部分家長選校策略更進取。

余佩琴續指，今年度選擇入讀或報讀直資中學的學生減少，未知是否與自行階段新安排有。她又認為，新安排有機會令學生更傾向入讀官津中學，因學生及家長可提早知道自行階段的結果，便不會考慮報讀直資，「若已獲傳統名校取錄，報讀直資的意欲便會減低。」

余佩琴表示，受疫情影響，今年學校亦取消升中家長會，改為由老師致電每名家長及學生溝通，並將資訊轉到網上 。

油蔴地天主教小學校長余佩琴指，今年度選擇入讀或報讀直資中學的學生減少，但未知是否與自行階段新安排有關係，同時認為新安排有機會令學生更傾向入讀官津中學。（龔嘉盛攝）

另外，有家長及學生未獲派心儀學校，因而盡最後努力四出「叩門」。 就讀大角咀天主教小學的陳同學獲派第二志願基督教信義會信義中學，但家長陳太直言對結果感到失望，「佢（兒子）頭先都有喊」，他們在獲悉結果後到旺角區的中華基督教會銘基書院叩門。陳太說，銘基是自行階段及統一派位階段的第一志願，稍後同時會到陳瑞褀（喇沙）書院叩門。

唐同學獲派世界龍岡學校劉皇發中學，但並非首三志願心儀學校，統一派位及自行階段的首志願均為九龍華仁書院。母親吳女士表示，他們今日內會到九龍華仁書院、銘基書院及長沙灣天主教英文中學等合共5間學校叩門。

+ 9 + 8 + 7

吳女士形容，兒子今日的心情十分焦慮，期望能入讀更好的學校，她自己亦有擔心，但同時認為：「讀書邊間都讀到。」她表示，兒子最近亦獲得多個學界運動獎項，希望能獲學校青睞，目前叩門是希望讓他再嘗試靠自己努力。