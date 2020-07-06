【升中派位】升學專家料今年叩門位較緊張　直資中學取錄機會較高

教育局今日（6日）公布今年升中派位滿意九成學生獲派首三志願，略高於去年，而獲派首志願滿意率77%。有升學專家分析指，今年升中派位有三項特別因素，其中自行階段新安排對家長相對有利，估計會令直資中學釋放部分學位，有意到該些學校「叩門」的學生則相對會有較大取錄機會。 然而，升中學生人數增加、第三次取消呈分試兩項因素，或會導致整體官津校的叩門位變得相對緊張，升學專家估計叩門仍有較大競爭。

前喇沙書院副校長、升學專家趙榮德認為，今年叩門學生人數亦有機會增加，或會導致整體官津校的叩門位變得相對緊張。（資料圖片）

升中派位｜九成學生獲派首三志願 略高於去年 首志願滿意率77%​

前喇沙書院副校長、升學專家趙榮德表示，今年升中派位較往年有三項特別之處，包括取消第三次呈分試、自行分配學位階段新安排、升中學生人數增加等。他表示，自行階段新安排對家長相對有利，若該階段獲心儀學校錄取為正取生並且感到滿意的話，新安排下家長可放棄已獲取錄的直資中學學位，並轉為到較佳或較心儀的官津校註冊。

在上述自行階段新安排下，趙榮德估計直資中學將釋放部分學位，因而使叩門位有所增加，他相信，有意到該些學校叩門的學生則相對會有較大取錄機會。然而，趙指出今年升中學生人數增加、第三次取消呈分試兩項因素，他估計叩門學生人數亦有機會增加，或會導致整體官津校的叩門位變得相對緊張。

需注意叩門筆試以中一程度為標準

趙榮德說，叩門前必須先瀏覽心儀學校的網頁，以了解對方的安排；包括喇沙書院在內，部分學校或設「叩門筆試」輔以面談，一般會要求學生考中英數三項主科，題型以多項選擇題為主，英文科則有機會設短文寫作部分。趙提醒，叩門筆試一般並非小六程度，而是會以中一程度為標準，題目不會淺，當中普遍學校對英文科的要求相對較高，「若筆試表現好，一般會有七至八成機會成功。」

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄（中）。

至於部分中學只設叩門面試，趙榮德提醒，學生需留意個人面見及小組討論形式的處理會有所不同，面試內容離不開詢問學生的個人特長、時事議題及英文對答等。

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，就其學校而言，今年的派位結果十分理想，疫情下未見有特別影響。他表示，今日已開始著手通知有需要特別注意的家長，提醒他們明天需準備好叩門文件，並且需留意部分中學或提早收叩門申請，或需於派位結果即日面試。