新冠肺炎｜沙田培基小學未決定是否停課　校長：家長未正式確診

本港今日（7日）傳出多宗新冠肺炎確診個案，沙田培基小學一名學生家長的深喉唾液樣本，化驗結果初步呈陽性。記者中午到過學校視察，當時正值放學時間，不少家長接回子女後即用酒精搓手液消毒雙手。該校校長表示，涉事家長第一次深喉唾液化驗結果呈陽性，惟尚未正式確診，教育局及衞生防護中心未派員到校，暫未決定需否停課。

沙田培基小學一名家長的深喉唾液樣本化驗結果呈陽性，不少家長到校接子女回家。（麥凱茵攝）

培基小學今早9時許向家長發出電子通告，表示接獲學生的家長電話，指其深喉唾液樣本初步呈陽性反應。黃校長向《香港01》記者指，涉事家長今早致電學校，表示學生並無染病，今日亦未有回校上課。黃校長強調，涉事家長仍然有待衞生署覆檢，確認是否確診。

黃校長續指，衞生防護中心及教育局，未有派人到校了解事件，暫亦未有收到通知是否需要停課。他說：「小學五年級是考緊呈分科，但我哋當然是健康第一、安全第一，如果要停課就諗方法安排。」

有小五學生家長坦言，對事件感到十分擔心，但又緊張女兒的呈分試，「最好就聽日考埋剩下嗰兩科，之後先停課。」其女兒則透露由復課開始，學校已經安排同學隔行坐，「個距離無1.5米，大約0.5米左右。」

另一名小四學生則指，學校因為疫情放半晝，進入校園要先消毒雙手及探熱。被問到會否擔心受感染？他直指：「好驚，怕傳染」，希望能夠停課。

根據學校網站，學校的所有課室已經噴灑光解媒防菌液，每日亦有用1:49漂白水清潔。放學時間，記者亦見不少家長接回子女後即用酒精搓手液消毒雙手。