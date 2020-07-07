新冠肺炎｜黃大仙扶輪中學中三生確診　停課後急召學生回校檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，有消息指，位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學發通告指，今天（7日）早上收到一位中三家長致電報告，3B班有同學確診。於下午1時許，陸續有身穿校服的學生回校，有學生指今早8時許回校後，校方宣布有同學確診新型肺炎故即時放學；至下午約12時許又接通知須回校進行病毒檢測。有同樣讀3B班的同學坦言擔心受感染。 校方則向記者表示稍後會有文件交代。至2時半有身穿全套保護衣物的食環署職員到學校門外進行清潔，而附近的橫頭磡邨停車場亦有職員清潔。

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校方聲明：教育局建議今開始停課

中華基督教會扶輪中學發聲明指，教育局建議學校今天開始停課，以便立即進行全面徹底消毒，而學生回家後應與家長商討並求醫進行測試。至於停課後事宜及復課日期稍後宣布。

現場所見，下午1時起同學陸續回校，而進行學校前須量度體溫，亦要先洗手。另外亦帶有家長帶物資予在校學生。

中華基督教會扶輪中學發通告指，今天（7日）早上收到一位中三家長致電報告有同學確診。（梁鵬威攝）

與患者同班同學十分擔心​

就讀中二的張同學表示，今早如常回校上課，在約早上8時校方公開宣布有同學確診，故會即時放學；至下午1時許收到學校通知要回校進行檢測。被問到學校安排會否帶來不便，張回應指「都無咩問題嘅，因為住得好近」。他雖不認識確診的中三同學，但亦感到十分擔心，因在校內亦有接觸感染風險；進行檢測後則「會安心啲，起碼知咗自己有無病先」。對於學校又要停課，張坦言心情「麻麻地」，因考試又要再延遲。

與確診學生同樣讀3B班的王同學今早上學才得知消息，他坦言十分擔心。就讀中五的袁同學則指，約下午12時接獲校方通知須回校進行病毒檢測；他又不擔心有感染風險，稱有做防疫措施，「例如不停搓手液，學校都有安排大家分開坐」。