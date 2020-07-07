【新冠肺炎】本地感染再現　防疫措施須盡善

周日及周一（7月5日及6日）連續兩天新增本地確診，雖然未算社區爆發，但也提醒了社會及政府仍須謹慎，檢討目前措施是否有完善空間。

在香港的防疫措施中，檢疫豁免及檢疫場地的安排較具爭議。周六（7月4日），一名由哈薩克回港的機師，出現上呼吸道感染病徵，於私家診所求醫及接受檢測，結果呈陽性反應。而在此前，亦有逗留香港的貨船船員抵內地後被驗出病毒呈陽性的案例。根據目前強制檢疫措施，須往返本港與外國地區履行其職責的機組人員、客船及貨船船員，及須履行與政府相關運作政府人員等，可豁免接受強制檢疫。這原是為了方便工作往來，同時亦是考慮到部分相關工作人員在港逗留時間過短，無法完成檢測。但此次再有機師中招，令人質疑做法是否可改善。

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌及醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超均認為，完全豁免措施或造成防疫漏洞。為了平衡效率資源與防疫，梁子超提出，在香港停留逾三日或以上，有充足時間完成檢測的機組人員應接受檢疫。而對於三日以下，或只停留幾小時的相關工作人員，梁子超則認為可以安排醫學檢測，盡量安排他們避開與其他市民接觸。目前亦有提議指出，可根據航線的風險係數，對入境的機組人員採取不同的措施。無論如何，面對市民的擔心，當局需考慮如何改善檢疫措施，並予以充分解釋。

港府應否加速研究，列明外傭不宜家居檢疫？（資料圖片）

家居檢疫的傳播風險

另一方面，入境檢疫地點安排亦多爭議。近日富豪酒店檢疫中心以及亞博的容量已滿，部分「風險較低地區」例如上海和台灣，返港者毋須先等檢測結果，可直接回家檢疫。實際上，周六一名接受家居檢疫的36歲菲籍家傭，在獲准先回居所等待結果後發現檢測結果為陽性。

雖然目前因家居隔離而傳染他人的個案並不多，政府基於目前香港疫情較為平緩而容許較緩和的家居隔離政策也可以理解，但社會憂慮外傭來港及輸入個案的擴散風險，當局還須正視。比如家居隔離是否適用於申報地址為劏房又或過於人群密集地區的人士，家中有家居隔離者，其家人的行動會否受限等。對於零散的旅客和由中介公司引進可更好集中管理的外傭，是否同樣適用家居隔離？又或者會否來自高風險地區的人更適合集中隔離？

疫情爆發已半年有餘，全球累積感染人數已逾千萬，而疫苗何時面世尚不能夠預計。故此，暫時「偏安一隅」的香港政府不可鬆懈，必須及時檢討、調整策略與措施，並與市民達到良好溝通，更好地同心抗疫。