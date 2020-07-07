IB放榜｜英基韓裔女狀元醫生夢因新冠肺炎疫情動搖　最終留港讀醫

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日放榜，各學校陸續宣布成績，今年受到疫情影響，IB取消考試，改以校內成績及預測成績評分。英基學校協會今日公布，屬校今年誕生12位考獲45分的狀元，佔全港狀元人數一半 ，另有24位學生考獲44分為「榜眼」；而英基學生IB成員平均分為35.7分，比本港考生平均分低約0.6分，但仍高於全球考生平均分6分。 大部份英基狀元均選擇負芨海外升學，僅一位韓裔學生選擇留港讀醫。反修例事件至今，不少年輕人對本港未來感到悲觀，有將到外地升學的狀元表示，仍會考慮畢業後返港發展，未斷言香港前景悲觀。

英基學校協會屬校今年共誕12名IB狀元。（張浩維攝）

英基今日宣布屬校七間學校的IB成績，900多位應屆考生中，有12位考獲45分滿分成績，他們分別來自英基智新書院、英基港島中學、英皇佐治五世學校、啟新書院、英基沙田學院及英基南島中學。

根據國際文憑組織數據，本港今年有2,324名考生報考IB，考生平均分為36.31，比去年微升0.32，對比今年全球平均分29.9分高逾6分。本港有23名考獲45分滿分的狀元，比去年34人少11個，但佔全球140名狀元約16%。

韓裔​少女狀元留港讀醫 視香港為家

來自英基英皇佐治五世學校的韓裔學生Jun Yeji LIM 是唯一一位留港升學的狀元，她將入讀港大醫科。她自小對生物科有興趣，並熱愛服務他人，去年參與職場影子實習，觀察威爾斯親王醫院的醫生工作，加深體會醫生救治病人的角色，立志當一名醫生。本港年初爆發新冠肺炎疫情，她曾對疫症感到害怕，一度動搖做醫生的志願，但思前想後，仍希望堅持理想。她與家人移居本港七年，一直視學港為家，暫時傾向畢業後留港發展。

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狀元不評論「法治而死」說法 對香港前景未言悲觀

另外，有兩位英基狀元會赴海外修讀法律課程。英皇佐治五世學校學生馬鈞浩將到劍橋大學修讀法律，英基沙田學院學生袁彩明則會修讀牛津大學法理學。

馬鈞浩從小愛好思辯，認為法律學科適合自己。袁彩明喜歡讀書，認為法律學科有廣泛空間研讀，特別是牛津的課程，較本地課程重視理論教學。被問到對《港區國安法》、本港法治情況的看法，兩人均不作評論。

在反修例風波後，不少年輕人對前景感到悲觀，馬稱暫未決定返港或海外發展。袁則表示，由於家人在港，故會考慮返港執業，從事商業法律範疇。她指數年後才畢業，難料本港屆時情況，但相信有志者事竟成，認為返港後仍可成功執業。

考獲倫敦大學學院文學及理學士的英基沙田學院狀元曾靖緩指，不會斷言香港未來前景悲觀，暫時會傾向畢業後返港從事商業工作，但仍會視乎香港狀況再作決定。今年考生遇上社會運動及疫情，袁彩明坦言，在備戰過程會有少少影響，但慶幸IB成績可按校內成績等評估，最終能順利渡過。