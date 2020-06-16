修例風波一周年｜張超雄：香港陷最不穩定狀態　籲青年沉着勿硬撼

一年前的今天（2019年6月16日），200萬港人以黑衣為記，「和理非」透過遊行再度發出反修例的呼聲，惟特首林鄭月娥仍拒正式撤回修例，成為反修例運動激化的關鍵點。工黨張超雄早前接受《香港01》訪問，回顧修例風波的進程，認為「7.1」衝擊立法會是一大轉捩點。在「7.1」嘗試勸阻示威者衝擊立會的張超雄指出，「7.1」那天見證了參與年輕人步向絕望，認為要透過「自我犧牲」才能延續運動。 一年後的今天，香港未有平靜下來，用張超雄的話，反而走向最不穩定的狀態，港版國安法橫空降臨，香港成為中美角力的戰場，社會、民生因疫情和貿易戰大受影響……張認為年輕人在此刻更要擁抱「Be Water」和「不受傷、不流血、不被捕」的初心，不要硬撼，伺機而後動，只要沉著氣便有機會看到出路。

張超雄認為年輕人在此刻更要擁抱「Be Water」和「不受傷、不流血、不被捕」的初心，不要與政權硬撼，應伺機而後動，只要沉著氣便有機會看到出路。（李澤彤攝）

屢現身衝突現場 認為議員可擔當橋樑溝通角色



反修例風波觸發連場警民衝突，為港人留下不可磨滅的傷痕，被視為和理非的張超雄多次現身衝突現場，冀在示威者和警方之間作緩衝和監察作用，「最初警察對議員都仲有所顧慮，議員仍可做到緩衝、橋樑嘅角色，示威者有嘢想（向警方）表達，警方想示威者退到邊個位，我哋（議員）中間傳遞訊息、叫雙方冷靜，最初的確做到，但係只係好初期，七月後警察嘅武力、態度愈來愈強硬，溝通已經差唔多無。」

作為溫和民主派的張超雄，經常被激進人士指摘為「左膠」，他坦言在衝突現場不僅被警方指罵，示威者也會指罵他，認為現場無需議員作緩衝角色。不過張認為議員在衝突現場監察和調停是有必要的：「作為議員，有責任監察政府，喺咁大衝突，我哋唔想警方用不成比例的武力......喺咁大嘅衝突下，市民仍出嚟（示威）表達憤慨和勇氣，我好擔心後生仔用佢哋嘅前途、身體、性命維護香港嘅未來，我敬佩但好擔心，好想喺現場睇住，幫得到，盡量幫。」



曾阻「7.1」衝擊立會 心痛年輕人自我犧牲

「7.1」示威者衝擊立法會，成為反修例運動的重要章節，張超雄與街工梁耀忠、公民黨郭家麒等議員以嘗試勸阻示威者惟不果，更被示威者抱走。張超雄認為「7.1」是運動的重要轉捩點，「由𠴱一刻開始，參與運動嘅年輕人，好多已經絕望，嗰一刻佢哋行緊自我犧牲嘅路，呢場運動係好多年青人和示威者自我犧牲嘅過程，去持續呢場運動，就係咁樣開始。」張超雄續指，「7.21」元朗襲擊事件、「8.31」太子站事件、中大及理大衝突，也是運動的轉捩點。

6月2日，即訪問當日，張超雄需趕回立法會政制事務委員會會議投票。（李澤彤攝）

理大事件切膚之痛 憶述「入面好似戰場」



踏入11月，爆發更怵目驚心的「理大圍城戰」。剛從理大卸下教鞭的張超雄對理大事件感受至深，當時他與社會賢達進入校園，嘗試平息事件，希望能把示威者和學生帶出校園，進入校園後看到的情景令他感到非常痛心，「入面好似戰場，出面（校園外）燒到黑晒，打好多地方被爛晒，圖書館都係爛晒，入去嘗試同示威者傾亦唔容易，佢哋好驚恐同好唔信任人。」他形容理大事件是眾多場衝突中最慘烈，「喺國際社會，大學唔應該發生咁樣嘅衝突，唔應該用咁強嘅火力攻入校園。」

修例風波已過一年，反對陣營成功扳倒《逃犯條例》修訂，政府正式撤回修例，到頭來卻迎來前所未見「港區國安法」。港澳辦副主任張曉明日前在網上研討會中指出，中央出手處理港區國安立法，是反對派和激進分離勢力逼出來的。

張超雄反駁有關講法，認為是「惡人先告狀」，「無『送中』（修例）又點會有『反送中』（反修例），如果林鄭唔係食人血饅頭，借潘曉穎慘案，去嘗試把『惡法』（修例）架在港人頭上，如果林鄭唔係咁政治計算，成件事（修例風波）唔需要去到呢個地步，……將香港推落懸崖，嗰個肯定係林鄭，林鄭係『攬炒之母』。」

張超雄形容，香港將會進入「黑暗時代」，異見人士被取消參選資格，社工、律師維權或會違法，人才因移民潮而流失，有海外資金撤離香港，市民長時間活於困苦之中。他的「預言」會否成真？時間自會提供答案。（李澤彤攝）

張超雄與社會賢達進入校園，嘗試平息事件，希望能把示威者和學生帶出校園。（資料圖片/羅國輝攝）

以打機比喻中港關係 寄語年輕人維持「Be Water」初心

張超雄認為，港版國安法將令香港走進最不穩的狀態，去年發生的社會衝突和動盪令本港已進入不穩狀態，而疫情、中美角力、國安法等更會對香港造成前所未見的衝擊，他預言香港將會進入「黑暗時代」，異見人士被打壓被取消參選資格，社工、律師維權或會違法，人才因移民潮而流失，有海外資金撤離香港，國際制裁本港影響出入口關稅，加上疫情和中美角力，本港社會、民生將步入困境。他面露深憂地說：「未有疫情之前，社會運動都唔係好影響香港經濟，只係旅遊有關行業受影響，但疫情將打擊面擴闊，未來更徹底、更廣泛，香港民生係唔會好。」

那麼，港人應如何自處？張超雄以「打機」來比喻，港人在反修例運動中戰勝遊戲中的「嘍囉」，不斷過關，惟國安法以「終極Boss（大佬）」姿態登場，他認為在最後一戰得勝，關鍵是「伺機而後動」，「用打機嘅講法，大佬（國安法）出咗場，之前（港人）打勝咗好多嘍囉，大佬（國安法）先要出場，逼到大佬出場的確係最後一戰，但我哋實力懸殊，所以喺最後階段並唔係要拼死一博，……我哋更要保留實力，睇定啲唔好犧牲。」

張超雄寄語年輕人，在此刻更要擁抱「Be Water」和「不受傷、不流血、不被捕」的初心，不要硬撼，應伺機而後動，只要沉著氣便有機會看到出路。