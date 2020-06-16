修例風波一周年｜歷史學者劉智鵬評文宣屬史料：應搣返兩張保留

反修例風波橫跨一年，仍然未平息，黃藍陣營爭相以書籍、紀錄片等各種媒介，用自己角度為歷史作見證。本身是香港本土歷史學者、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬接受《香港01》專訪時表示，擷取及記錄歷史片段時，官方及民間、以至各方陣營均有權參與，「有人先有歷史，每人都是歷史的Stakeholder（持份者）。」他又說，當代人記載當代史，最重要是「原汁原味」，示威者建立的連儂牆文宣，亦屬於「珍貴史料」，「（紀錄者）應該要搣返兩張保留。」 港版國安法將至，港人面臨未知惶恐，他相信本港普通法保障言論自由，不相信會影響日後的歷史記載。回想反修例的風風雨雨，他曾到元朗參與遊行，至今印象深刻，當日也與在場年輕人有所互動，直言「其實佢哋好善良」。

劉智鵬是研究香港史的專家，他認為各方陣營均有權記載歷史，「有人先有歷史，每人都是歷史的Stakeholder (持份者)」。（黃寶瑩攝）

劉智鵬於嶺大創辦歷史系，他承認歷史跟從官方論述是「相當大的事實」，不過，民間記載亦有其價值及重要性。在大時代旋渦之中，他認為網絡世界由全民參與，「精彩程度嘆為觀止。」又指倘能作系統性的紀錄保存，將有助後世回望過去，「會係個幾精彩嘅資料庫。」示威者於社區遍地開花的「連儂牆」，於他眼中亦是歷史，「通道鋪晒文宣，除咗影低，亦應該搣返兩張保留。」

反修例風波中，民間文宣百花齊放，除展示立場，亦創意無限，劉智鵬認為是記錄時代的重要史料。（資料圖片）

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政府從不重視示威者文宣，劉智鵬則認為歷史「擁有權」無官民之分，而是開放予所有人，「有人先有歷史，每個人都係歷史嘅Stakeholder（持份者）。」他又說，不同立場各有資料存取原則、視角，「唔同團體將佢本身認為有價值嘅歷史訊息保留，完全係符合要求。」

記載歷史切忌篩選

「時代革命」、「香港獨立」等被視為鼓吹港獨，也可不受干預，如實記載？他認為，以歷史學角度而言，當代人記錄當代史，大宗旨是原汁原味，切忌在第一手時已有篩選，「唔好話將來會瀨野，就唔好要，唔應該係咁」。

劉重申，歷史最重要目的並非尋求真相，而是從歷史片段當中，發掘事件的意義所在，牽涉不同觀點是自然之事，「同一件事有一萬個角度去睇，係無問題，但起碼唔會在最早時就將資料摧毀，呢個好緊要。」

港版國安法落實在即，有人憂慮民間記載隨時觸碰「紅線」，劉智鵬則認為，歷史記錄不存在政治取向，或進化成政治行為，「我上網無嘢做，擷取資料，再儲落drive（硬盤），叫做『2019香港歷史檔案』，無問題㗎！」發布成書又如何？他則相信，立法不應影響言論自由，但有人將政治理念放於文字宣揚，則需視乎相關法律條文，「如只keep（保存）歷史紀錄，不應有咩問題喺度，我希望係咁。」

國安法來臨，會否變相令禁書曾多？他則指不相信會來到此地步，「明清兩代，自己（民間）寫歷史會殺頭，但我唔覺香港會有咁多呢種危機。」至於出版會否受限或遭噤聲，他則指現時條文未明，故仍在估計揣測當中，惟他始終相信本港普通法對言論自由有非常大保障。

劉智鵬本身是香港史專家，被問到會否有興趣參與記載？他則指，過去一年歷史資料豐富，雖然曾有不同人建言，但他已婉拒，「要咁近距離、咁龐大資料、要咁短時間消化，提出有意思、又能站得住腳觀點，係難倒不得了。」他亦將與其他學者展開修繕《香港地方志》的龐大工程，由遠古時期寫至07年，「都要埋頭苦幹好一陣子了。」

劉智鵬（左一）曾與校長鄭國漢及副校長莫家豪現身去年的元朗遊行。（資料圖片）

雖然無緣筆耕，但他也曾經「締造」歷史。去年7月27日，有網民發起「元朗遊行」，同日中午亦有嶺大校友及學生於校內舉行集會，促請罷免身兼嶺大校董會成員的立法會議員何君堯，劉智鵬當時與校長鄭國漢及副校長莫家豪亦有現身，是首次有大學管理層走入示威現場。

讚年輕人善良

回想當日，他稱一心以學生人身安全為己任，甫踏出元朗港鐵站，眼底盡是黑壓壓人潮，「其實都戰戰競競。」他不諱言擔心「爆樽」橫飛，但最終示威者及年輕人夾道歡迎，甚至囑咐他們小心至上，事後嶺大更於「連登」討論區「榜上有名」，「封咗我哋做最受歡迎大學」，緊隨其後的文憑試放榜，接受嶺大學位比率亦有增長，但劉智鵬最大的感受卻與情感連繫有關：「年輕人其實好善良。」