新冠肺炎｜彬記粥麵兩食客確診　顧客兒子吃父親所帶外賣都中招

本港今日（5日）新增14宗新冠肺炎個案，其中坪石邨玉石樓的「彬記粥麵美食」再有確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）表示，餐廳至今已有兩名員工及兩名食客確診，其中一名食客是的士司機，他的兒子雖然未過去餐廳，只食過爸爸買給他的餐廳外賣，但同樣受感染。 染疫的士司機近一周接載一名在佐敦「新發茶餐廳」做侍應及收銀的朋友，他於昨日（6日）因氣喘等去觀塘聯合醫院急症室求醫，檢測顯示確診。新發茶餐廳為的士司機的聚腳點，一名在本月2及3日光顧的的士司機，也初步確診。

坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」爆發疫情，至今已有兩名工作人員及兩名顧客中招。（資料圖片／鄺曉斌攝）

的士司機食客確診 其兒子亦染疫

其中一名增患者是58歲男子（第1291宗個案），是一名的士司機，7月1日曾光顧「彬記粥麵美食」；另外他的兒子（第1295宗個案）雖然未有去過「彬記彬記粥麵美食」，只食過餐廳的外賣，但亦已中招確診，他們二人均住在彩暉邨彩華樓。

除了上述兩父子外，亦有一名食客確診。該名男患者現年28歲（第1297宗個案），本身並沒有病徵。他分別在6月30日及7月2日期間在「彬記粥麵美食」進食午餐，他知道食店疑爆疫症後到私家醫院接受檢測，後來發現陽性。

張竹君表示，「彬記粥麵美食」至今已有數宗個案。（鄭子峰攝）

新發茶餐廳現時已暫停營業，直至另行通知。（胡家欣攝）

​爆疫新發茶餐廳屬的士司機聚腳點

張竹君表示，「彬記粥麵美食」群組患者中，一名58歲的士司機（第1291宗個案）曾接載一名68歲男子（第1289宗個案）長達一周，後者本身有長期病患，在佐敦的「新發茶餐廳」做侍應及收銀，而兩宗個案兩人是朋友關係。他在6月25日曾覺得不適，並向私家醫生求醫，後來7月6日因氣喘等，去觀塘聯合醫院急症室求診並確診。

記者今日到「新發茶餐廳」，餐廳已張貼通告，稱暫停營業，直至另行通知。有街坊及的士司機向記者透露，「新發茶餐廳」是不少的士司機的聚腳點。的士司機李先生表示，新發茶餐廳24小時營業，加上附近容易泊車，不少的士司機均喜歡光顧。對上一次到餐廳用膳是半年前，因此不擔心，但最近曾光顧的行家則憂慮會確診中招。

居民：如果好小心做防疫都中招都無計

新發茶餐廳位於文輝樓地下，居於該樓的街坊岑女士表示，近日曾到新發吃飯，認為餐廳防疫措施尚可，員工有配戴口罩。她會繼續保持個人衛生，勤力洗手，「無得擔心啦，只可以做好自己。如果好小心做防疫都中招都無計。」附近居民鄧先生表示，留意到因疫情緩和，且天氣炎熱，區內不少較年長人士放下戒心，在街上未有戴口罩，他也會繼續做好個人防疫措施，如回家後洗手、消毒手機等，以防染疫。

新一輪限聚令放寬措施