新冠肺炎｜新增14宗確診個案　9宗本地感染　張竹君：怕有大爆發

本港新冠肺炎疫情突惡化，衞生署今日（7日）召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，至今日下午4時共有14宗確診個案，當中9宗為本地個案，5宗為輸入個案。確診患者包括3名與坪石邨彬記粥麵美食店有關，1宗與大角咀新發茶餐廳有關，1宗與沙田石門豐鍋雞煲，以及1名慈雲山港泰護老中心院友。 此外，有3宗初步確診個案，當中2宗都是港泰護老中心院友，另1宗曾到新發茶餐廳。 張竹君呼籲曾到彬記、豐鍋及新發茶餐廳的人士通報衞生署，她指社區有隱性患者，有傳播鏈，怕有大爆發。

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居彩輝邨父子染疫 父光顧彬記並帶外賣回家

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，今日有14宗確診個案，當中9宗為本地個案；患者年紀介乎14至85歲。當中3名患者與坪石邨彬記有關，包括住於彩輝邨的兩父子，58歲父親為的士司機，曾於7月1日到彬記用餐，而其14歲的兒子未有到彬記，但曾食爸爸買的外賣，就讀於中華基督教會扶輪中學，7月6日為最後上學日子。署方到學校派發樣本樽。另一名有關的患者為28歲，無病徵，曾於7月2日到彬記用餐，他自行到私家醫院做化驗。

另外1名患者為68歲男子，於新發茶餐廳做收銀員及侍應，他有長期病患，6月25日不適，於7月6日因氣喘及咳，到聯合醫院急症室求醫並確診。此外，有1名的士司機曾到新發茶餐廳，暫時初步陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君，擔心社區有大爆發。（鄭子峰攝）

當中有5宗無源頭個案，包括40歲的醫管局員工，於7月4日開始不適，曾於7月3日到過迪士尼樂園，於潛伏期曾到長洲、大埔火車博物館及迪欣湖等。他在九龍醫院資訊科技樓工作，最後上班日期為7月2日，當時無病徵。他不需要接觸病人，上班期間有戴口罩，無同事要被列為密切接觸者。醫管局安排70名員工在家工作，暫無人有病徵。

確診者中，1名42歲的男子於石門「豐鍋」做廚師，7月6日為最後上班日期。此外，有1名29歲確診男子於屯門，就讀香港演藝學院，最後上學日子在6月中；1名66歲確診女子居於水泉澳邨明荃樓，於7月6日留樣本，曾到訪新城市廣場及大圍餐廳，她無病徵。

港泰護老中心1名確診 2名初步陽性

老人院個案中，1名85歲女子確診，來自港泰護老中心，全院2層共有37位院友及10多名全職及半職員工，防護中心曾到場視察，需要將院友隔離。當中，2名院友為初步陽性，分別為79歲男子及67歲女子；另外1名女子發燒入院 ，需要再測試。

張竹君：如果要形容有第3波都可以咁講

張竹君呼籲，曾在7月1日後到豐窩進食、6月23日後到渡船角文英街新發茶餐廳的人士，若有不適應盡快求醫，並以電話或電郵通知署方。她說，由於長者抵抗力差，擔心出現爆發，由於部分院友可以外出，而社區有無病徵的人士，有可能帶回病毒造成感染。她指社區有傳播鏈，擔心有社區大爆發，「如果要形容有第3波都可以咁講。」