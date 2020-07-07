新冠肺炎｜慈雲山港泰護老中心3長者染疫　院友送傷健中心檢疫

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，慈雲山港泰護老中心今日（7日）有一名院友確診，另兩名院友初步確診及一名院友發燒。根據物流署網站，社署已於今年5月25日，批出約524萬元，租用香港傷健協會賽馬會傷健營作檢疫中心。消息人士透露，港泰職員、院友會進行病毒檢測，未驗出染疫的院友，將被送往傷健營作檢疫。 衞生防護中心總監黃加慶其後在疫情記者會確認，會安排院舍內的密切接觸者，送至香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫。

（物流署網站截圖）

翻查資料，香港傷健協會賽馬會傷健營位於薄扶林，是一個無障礙設施的營舍，適合傷殘及健全人士，宿營可容納124人。房間分別為4人房，5人房，以及7人房。



香港安老服務協會主席陳志育直指，若原址檢疫會有「很高風險」，將有需要檢疫人士送至傷健營做法較穩妥。他解釋，絕大部分院友依靠輪椅出入，傷健營內的洗手間、房間等相關設備，會較合適長者使用。他強調，被隔離的院友亦需要工作人員看護，政府需謹慎處理。他提到，傷健營是早前政府其中一考慮選址，惟他未確定營地配套是否已準備好。

業界即時收緊政策 謝絕探訪

香港安老服務協會執委李輝指，有院舍爆出疫情的消息一出，業界已立刻收緊政策，基本上現時謝絕所有探訪。她坦言，這一波疫情「來勢洶洶」，現時社區便已有數個「火頭」，直言長者的抵抗力較低，一旦感染後果非同小可。