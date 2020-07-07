新冠肺炎｜政府研收緊食肆防疫限制　許樹昌倡回到3月最嚴厲安排

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）共有14宗確診個案，當中有9宗為本地個案，包括沙田石門「豐鍋雞煲」餐廳有一名員工確診新冠病毒，另外累計4名確診者曾經到過坪石邨「彬記粥麵美食」。 食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施，現時疫情出現警號，會檢視不同處所容量和人數限制措施，會盡快公布最新方案。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施。（羅君豪攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）共有14宗確診個案，當中有9宗為本地個案，包括石門「豐鍋雞煲」餐廳42歲廚師確診新冠病毒，另外累計4名確診者曾經到過坪石邨「彬記粥麵美食」，包括兩名職員及兩名食客。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施，現時疫情出現警號，會檢視不同處所容量和人數限制措施，會盡快公布最新方案。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示將收緊食肆和娛樂場所防疫措施。（羅君豪攝）

陳肇始表示，對於在食肆的防疫措施，一直以張弛有度的方式處理。在疫情穩定的時候曾經放寬限制，「到而家有警號，要從收緊的方向做返」。政府將檢視《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599G章和第599F章，根據衞生署對源頭不明個案的追蹤，研究收緊處所容量和人數限制措施，甚至關閉有關處所。

至於不受限聚令規管的主題公園，以及即將舉辦的香港書展，陳肇始表示社區有傳播鏈有不明源頭進行中，盡快檢視第599F章規管下的處所和活動，包括不戴口罩的高風險活動和多人的群組聚集，盡快作出有關決定。

香港書展在7月15日至21日舉行，貿發局表示各項籌備工作正按計劃進行，會以安全為首要考慮，密切注意疫情發展，跟從衞生防護中心指引，徵詢他們的專業意見，採取適當的配合措施。如在書展期間有任何變動，貿發局會適時通知各展商，作出適當的安排。

美和樓42歲確診男子於石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任廚師。（麥凱茵攝）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼

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許樹昌：應即時收緊社交距離限制

政府抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，三日內增加逾十宗本地個案，有五宗源頭未明，情況令人擔憂，亦是很大的警號，他認為政府應即時及盡快收緊社交及高危場所的限制，才可盡快切斷傳播鏈。

回望上一次放寬限聚令時，室內人數限制全撤，室外則限50人群組聚集，許樹昌認為室內人數撤限是放得太鬆，因為室內的風險高於室外。他提到除下口罩場所如食肆是高危，建議食肆的人數及座位等限制應調整至如3月、4月時般嚴厲，酒樓、酒吧等所不能再不限人數，而書展這類大型活動亦相當高風險，因收緊社交管制應與大型活動的人流管制同時實施，才可以收效，他認為政府應認真考慮清楚。

今日有中學學生確診，亦有多間中小學的學生家人確診或初步確診，許樹昌認為現時要求有學生確診的學校停課屬恰當；至於應否全港停課，則需再觀察有無不同學校的學生再受感染。