新冠肺炎｜健康碼推出無期？張竹君：港若控制不好　可能人哋唔肯

新冠肺炎疫情在港再次爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生形容情況如同「香港失守」，市民關注探討多時的健康碼能何時推出，她直言健康碼需要雙方配合，若雙方疫情都控制得好，「可能大家當係一家人，你嚟我度，我嚟你度」；但如香港控制不好疫情，「可能人哋唔肯同我哋健康碼」。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生則指，明天起會加強對豁免檢疫人士的監測，所有經機場抵港的機組人員、船員都要留下深喉唾液樣本。被問到本港檢測數量仍未能達到專家提議的每天7000個時，黃加慶強調，他認為香港檢測量已相當高，「唔係做咗7000就唔會有爆發，唔係唔做7000就會爆發，完全唔係咁嘅一回事。」

黃加慶認為香港檢測量已相當高，「唔係做咗7000就唔會有爆發，唔係唔做7000就會爆發，完全唔係咁嘅一回事。」 (鄭子峰攝)

黃加慶表示，因應有豁免檢疫者確診，明天起衞生署港口衞生科會強制要求所有經機場抵港的機組人員、船員，都要到亞博館採樣中心留下深喉唾液樣本。記者多次問到，為什麼經陸路來港的相關人士又不用強制留樣本，但黃加慶僅稱現時經陸路入境者都需檢疫。而對於為什麼其他豁免檢疫人士又不需留下樣本，黃加慶解釋，大部份從機場抵港的豁免者，都是機組人員。

現時絕對可以稱為社區爆發 唔係做咗7000就唔會有爆發​

黃加慶形容現時情況「絕對可以稱為社區爆發」，對於再現本地個案之因，他指難以判斷現時本港有本地個案，源頭是來自豁免檢疫人士、完成14天檢疫人士，抑或其他來源，他推斷本港的傳播鏈未曾中斷過，只是十分隱密，形容情況「唔係幾好彩」。他相信，政府需要再次收緊社交距離的政策。

被問到本港檢測數量仍未能達到香港大學醫學院講座教授袁國勇提議的每天7000個時，黃加慶強調，他稱不同意香港檢測量低，「唔係做咗7000就唔會有爆發，唔係唔做7000就會爆發，完全唔係咁嘅一回事。」

早前公布的新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

+ 11 + 10 + 9

張竹君：講香港失守就差唔多

被問到現時是否沙田、黃大仙區失守，張竹君解釋，由於患者會四處走動，難以說其中一個區失守，「講香港失守就差唔多。」她認為造成社區爆發之因，在於市民重新開始社交活動，若無戴上口罩，風險則更高，「(確診者)每個都去咗好多地方，可能早排放鬆咗，好多人去街、見朋友，都理解嘅，但就好難追蹤。」她擔心，若未能找到所有確診者的密切接觸者，則會走漏，社區傳播未必能截斷，「社區傳播鏈好厲害，可以形容係第三波，擔心社區大爆發。」

對於有食客光顧坪石食肆「彬記」後確診，她認為客人在進食時不戴口罩，也可能與侍應交談，有機會由此感染到病毒，而非因為病毒可以經空氣傳播。

另外，市民關注探討多時的健康碼能何時推出，她直言健康碼需要雙方配合，若兩方疫情都控制得好，「可能大家當係一家人，你嚟我度，我嚟你度」，但如香港控制不好疫情，「可能人哋唔肯同我哋健康碼」。