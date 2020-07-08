新冠肺炎｜扶輪中學學生回校交樣本　中五生憂再停課影響明年DSE

中華基督教會扶輪中學昨日（7日）有一名中三學生確診新冠肺炎，學校由今日起（8日）停課14日，但早上開放讓學生交還深喉唾液樣本瓶。有學生指對事件感擔心，也有中五學生認為停課影響準備來年文憑試。

中華基督教會扶輪中學昨日（7日）有學生確診新冠肺炎，學校須停課14日。（麥凱茵攝）

中華基督教會扶輪中學一名中三B班的學生昨日確診新冠肺炎，校方昨日向學生派發深喉唾液樣本瓶，並要求今日早上交回學校。

早上7時許，學生陸續返回學校，他們必須於大門先探熱及消毒雙手，其後他們再將樣本瓶在課室交給老師。

校方昨日向學生派發深喉唾液樣本瓶，並要求今日早上交回學校。（麥凱茵攝）

中四黃同學表示，對事件感擔心。他今早起身便吐口水作化驗，覺得過程有一點困難，但返校交瓶流程方便。

而另一名中五的林同學則指，學校在復課後已要求同學隔行單邊坐，也有加強消毒。他自己昨日得悉事件後，回家即消毒手錶等個人用品，「都知佢邊個課室個啲，同自己都隔得有啲遠。」

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今次學校繼全港停課後再停課14日，會否擔心影響學業？林同學直指，怕追度跟不上，影響來年文憑試，「下年2、3月開始DSE，之前停課成個月，宜家又就嚟暑假。」學校雖然未來會安排補課，但他也可能會外出補習及找朋友指導課業，「暫時中文個啲12科都教晒嘅。」