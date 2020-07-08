新冠肺炎・7.8｜消息：晚上至少增6宗本地個案　2人屬港泰群組

本港新型冠狀病毒肺炎疫情大逆轉，今日新增24宗個案，累計增至1,324宗。其中，港泰護老中心群組、新發與彬記群組，持續有新增個案。 全港有至少15間中小學因學生或家人確診，宣告停課消毒，如油麻地天主教小學（海泓道）及拔萃男書院及其附屬小學等。

【23:58】據悉晚上增至少10宗確診或初步確診個案，當中6宗是本地感染，包括2宗屬港泰護老中心群組，病人已送往瑪麗醫院治療；餘下4宗確診屬輸入個案。

新冠肺炎｜譚仔彩明分店有員工家屬確診 停業三日 全店員工隔離

荃灣灣景花園42歲女住客確診 曾到萬麗海景酒店過夜、用餐

【21:35】譚仔雲南米線公布，調景嶺彩明商場分店的一名員工家屬，確診感染新型肺炎，員工屬於緊密接觸者。為保障客人及員工的健康安全，已即時關閉該分店，並棄置分店已開封或經過處理(或有機會受污染)的食材。該分店全部員工自我隔離14天，確定沒有受到感染方可上班工作。

【21:20】第1304宗確診個案、41歲女患者是鰂魚涌華蘭商場百佳超市壽司櫃位的員工。百佳回覆查詢時指，該員工昨日起無上班，所屬分店於7月8日至10日停業三日全面消毒，同店的所有其他員工並無出現病徵，將根據政府指引在家隔離14天，至11日重開時， 會安排另一組員工為顧客提供服務。

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【17:36】張竹君表示，＃1313個案曾到多個地方，7月4日荃灣麗城皇朝，並到兒子就讀的拔萃男書院附屬小學見家長，及灣仔萬麗酒店。另外，#1319宗個案則到過銅鑼灣多個餐廳。

新冠肺炎｜增多宗涉食肆確診個案 張竹君建議外出吃飯三大注意

新冠肺炎｜慈雲山護老中心累計9人確診 確診清潔工需穿梭兩院舍

新冠肺炎｜四名的士司機確診 張竹君：新發、彬記可能有關連

【17:28】張竹君表示，留意到4名的士司機涉染疫，其一無返工一排，車牌涉MB7876、 KZ3637，另有一位因他在ICU未搵到車牌。

【17:22】張竹君說，#1315的士司機的12歲女兒初步確診個案，於聖母書院讀書，確診機會大，建議學校停課14日。如小朋友係確診個案的家人，衞生署會建議學校先停課1-2日，陽性的話或有需要停學。



【17:12】張竹君說，第1315宗個案已入深切治療部，其太太及女兒已初步確診。

她又說，今次爆發的本地個案，病徵同之前個案不是太大分別，傷風咳流鼻水，但明顯的不同的是，現在患者病毒量好高，Ct值都有十幾 20幾都多了。

【17:07】張竹君表示，有確診個案傳染性期住過的大廈，衞生署都會盡量為他們留樣本，

提醒居民如有不適不應該等衞生署留樣本，應去看醫生，「突然多了咁多個案，本地個案好多大廈，盡量派緊樽，陸續做緊。」



聖母書院有一名學生初步確診，張竹君建議停課14日。（資料圖片）

【16:52】張竹君表示，港泰護老中心員工住在萬年戲院大廈，6員工在港泰工作，附近的高美樓有兩人亦在港泰護老中心工作，有另外兩人在毓華護老院工作，衞生署會留意有關護老院的檢測結果。毓華及港泰的人員不會兩邊走，負責人不同，但部份員工會住在一起，一起居住的人士，衞生署會安排他們在檢疫中心隔離。

【16:51】張竹君表示，加強化驗室監測計劃當中的院舍監測計劃當時只做一次，1000多間院舍的職員參加，所有是陰性。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增24宗確診個案，其中19宗屬本地個案，包括坪石彬記食客的家人、佐敦新發茶餐廳的食客、4宗港泰護老中心院友及4人是護老中心職員。現時累計9宗涉及港泰護老中心。

新冠肺炎｜禮頓山31歲男子確診 7.1到銅鑼灣一風堂、極尚大喜屋

部份本地個案源頭不明，包括：

#1305 ，64歲男，居坪石玉石樓，無到彬記飲食。

#1306， 92歲男，住慈正邨正月樓

#1313 ，42歲女，住荃灣灣景花園

#1314， 69歲女，住旺角海富苑海韻閣，平日在家，有時外出食飯。

#1319， 31歲男，住禮頓山，潛伏期到過餐廳。

新冠肺炎・持續更新│13間學校停課防疫 學生家屬接連確診

【16:25】油麻地天主教小學（海泓道）今日公布，決定停課至7月14日，料15日復課。

【14:38】衞生署及醫院管理局今日（８日）下午4時30分就新型冠狀病毒肺炎個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將會出席。

新冠肺炎｜扶輪中學學生回校交樣本 中五生憂再停課影響明年DSE

【13:18】據悉，今日新增至少14宗個案，包括慈雲山港泰護老中心的職員及佐敦新發茶餐廳食客。

【11:00】據了解，聯合醫院新增一名57歲女子初步確診，她是港泰護老中心的職員，曾與確診者接觸。她在7月6日開始咳嗽、發燒和頭痛，7月7日到私家診所求醫，經檢測發現對病毒呈陽性。該院舍至少有三名院友及三名職員確診或初步確診。

新冠肺炎｜何栢良：的士司機或已三四代傳播 籲市民押後聚會

荃灣荃威區議員趙恩來在facebook表示，麗城花園二期Babington Education有學生家長確診，校方宣布停課14日。

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【09:30】食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目中確認，安老院舍再有兩宗初步確診，又說當局正從收緊方向檢視相關措施，呼籲市民不要鬆懈。

新冠肺炎｜袁國勇：本地再爆發是預料之內 室內人數不設限無根據

【08:45】中華基督教會扶輪中學昨日（7日）有學生確診新冠肺炎，今日起停課14日，學校開放收集學生的深喉唾液樣本。

【08:00】截至周三（8日）上午8時，全國確診病例85,364宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,178宗，累計境外輸入1,942宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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昨日總覽：新冠肺炎．7.7｜增9宗本感染個案 老人院首爆疫至少5人確診

新冠肺炎｜港泰護老中心爆疫 最少3院友確診、2職員中招

新冠肺炎｜政府研收緊食肆防疫限制 許樹昌倡回到3月最嚴厲安排

新冠肺炎｜抵港外傭須在酒店強制檢疫14天 陳肇始：僱主付費

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【02:30】土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指「六誠班」一名學生的母親在昨晚（7日）8時確診新冠肺炎，她昨日沒有回校參加升中派位結果公布；該學生則留在家中等待衞生防護中心的檢查，其父則到醫院接受檢測。

校方為安全起見，決定今日停課一天，以便進行全面消毒。

土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指因一名學生的母親確診，今日停課一天。（學校通告）

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新冠肺炎｜拔萃男書院附屬小學家長確診 連同中學部明起停課

新冠肺炎｜海泓道油麻地天主教小學兩學生同住親友初確診周三停課

新冠肺炎｜扶輪中學演藝學院有學生確診 政府正評估是否停課

演藝學院、扶輪中學學生確診 4間小學師生或家長曾接觸確診者

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新一輪限聚令放寬措施