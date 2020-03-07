【14周產假】勞工團體請願促儘快落實　制訂追補期保障權益

港九勞工社團聯會婦女事務委員會今日（7日）發起請願，促請政府儘早落實14週產假，並就「發還產假薪酬計畫」訂立「追補期」，保障在職婦女權益。

政府擬將法定產假由10週增至14週。勞聯婦女事務委員會今日（7日）到政府總部向勞福局遞交請願信，促請政府儘快通過《2019年僱傭（修訂）條例草案》修訂（下稱條例草案），落實14週有薪產假。

該條例草案建議，以現時法定產假薪酬的比率，即僱員每日平均工資的五分之四計算就延長法定產假的額外產假薪酬，以每名僱員36,822元為上限。



勞福局局長羅致光曾表示，不論條例草案在何時通過，政府都需要18個月時間，就「發還產假薪酬計畫」建立發還款項的機制。（資料圖片）

勞聯副主席譚金蓮指，勞福局局長羅致光曾表示，不論條例草案在何時通過，政府都需要18個月時間，就「發還產假薪酬計畫」建立發還款項的機制。

譚認為，為避免在職婦女一等再等，政府應訂立「追補期」，即條例草案通過後，在職懷孕婦女可以獲得額外4週產假薪酬，而僱主在這「追補期」內墊付的薪酬，則可以在政府實施「發還產假薪酬計畫」後追補。勞聯婦女事務主任李秀琼認為，政府不應設定產假薪酬上限，對不同職位及薪酬一視同仁。

預產期在七月的懷孕婦女陳小姐表示，她期望政府能在暑假前通過措施，令她能有機會受惠（潘希橋攝）

在場參與請願，預產期在七月的懷孕婦女陳小姐表示，目前10週的產假，並非全部都在產後享用，部分假期在分娩前已享用，因此實際產後假期只有四、五週，不足夠婦女復原。她期望政府能在暑假前通過措施，令她能有機會受惠。

另外，勞聯認為在疫情過後，家庭財政壓力會增加，拓展幼兒照顧服務能協助他們投入職場。