5年內2警被法庭質疑證供可信性　遭發行為報告或譴責作紀律處分

有立法會議員關注，近日有裁判官審理一宗襲警案時指出，由於作證的警務人員不是誠實可靠的證人，因此裁定被告罪名不成立。保安局今日（8日）書面回覆立法會議員書面質詢時表示，過去5年沒有警員因作假證供被檢控，惟曾有兩名警員因被法庭質疑供可信性，已遭警務處紀律處分。

保安局指過去5年內，有兩名警被法庭質疑證供可信性，遭警務處紀律處分。（資料圖片）

保安局局長李家超書面回覆公民黨立法會議員譚文豪質詢時表示，過去5年，沒有警員因干犯《刑事罪行條例》（第200 章）第31條（宣誓下作假證供）被檢控，但曾有兩名警務人員，因被法庭質疑其證供的可信性而被紀律處分，包括2016年向其中一名警務人員發輕微違紀行為報告，另一人則經紀律聆訊後，去年遭處以「譴責」作懲罰。

保安局強調，在刑事審訊情況下，法庭可基於不同理由不接受某控方證人證供，如法庭未能在毫無合理疑點下，信納該證人證供真確性或其可信性，並不一定代表該證人是不誠實可靠，更不應即解作為其作虛假陳述，以免市民被誤導。

就譚文豪提出，會否就不誠實可靠警員設資料庫供法庭參考，禁止相關人員就其他案件作供，以及律政司會否考慮向法庭申請撤銷相關人員身份保密令。保安局回覆稱，政府並無計劃設立相關資料庫，至於是否透露受害者及證人姓名，律政司會視乎每一宗案件個別情況，不能一概而論。