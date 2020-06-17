11.2集會｜警員作供遭裁判官多番質疑 　被控堵路學生脫罪

去年11月2日有網民發起反修例集會，其中港島多處有示威者堵路圖阻塞交通。一名19歲男學生被指用雪糕筒堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪，他否認控罪，案件今日（17日）於東區法院開審。控方首先傳召負責拘捕被告的警員作供，惟警員在庭上未能認出被告。主審裁判官何俊堯亦多次質疑他的證供，指現場片段顯示交通根本沒有被阻，片中甚至沒有見到路上有雪糕筒。該警員最終同意裁判官說法。控方原訂會傳召其他證人和證供，但午休時索取律政司意見後，決定不呈上其餘證供。林官隨即頒下裁決，裁定控方表證不成立，被告當庭釋放。

被告許瀧濼(19歲，報稱學生），被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他於去年11月2日，在禮頓道及加路連山道留下雪糕筒，可能對禮頓道交通造成阻礙。

警員庭上未能認出被告

控方首先傳召證人警員羅逸威作供。羅供稱，自己2012年12月入職，案發時任職香港區衝鋒隊。案發當日羅隨隊友到銅鑼灣一帶清理路障，至下午5時半在禮頓道看見有4至5個黑衣人士聚集，有一名黑衣人將路邊一個雪糕筒扔到路中。羅稱，當時雪糕筒倒在一輛貨車尾，令交通堵塞。其後羅稱目睹被告在行人路往西跑去，但隨即折返往加路連山道逃走。羅與其他警員乘警車追捕，發現被告至保良局附近再折返往警車的相反方向跑去；警員於是落車追捕，並看見有一個黑衣人往新會道方向跑去。羅等5名警員追捕至希慎道，發現被告絆倒在地上，於是上前制服被告；羅供稱落車時視線曾有數秒被阻。羅續稱，拘捕被告之後他替被告快速搜身，並曾確認他的身分，但庭上控方今日再次請羅認出被告時，羅觀察記者席及旁聽席良久，都未能找出坐在第一排、咪高峰前的被告。

其後控方播出現場片段，片段中顯示案發當時禮頓道東西行線均有黑衣示威者聚集；何官隨即質疑羅的證供，問為何羅早前會稱當時只有西行線有示威者聚集。羅解釋稱當時「睇唔到」。林官又再質疑，指羅曾供稱受當時交通被雪糕筒阻礙，但片段中顯示現場交通並無受阻，如羅所乘坐的警車亦能夠快速前進追捕黑衣示威者，質疑羅所講述的雪糕筒「去左邊？」。羅解釋指該雪糕筒細小，但又遲遲無法形容雪糕筒的確實高度，直至多番閱讀記事冊後才回答該雪糕筒約一張A4紙般高。林官再次詢問羅「咁當時啲車係點行？」，羅自言未有留意，但承認按片中紀錄，現場車輛未有受阻。

案件午休後 控方不再提出任何證據

羅在接受辯方盤問時承認，不肯定被告當時是否唯一一個跑向加路連山道的黑衣示威者，亦承認不能確認片中路旁的一個黑色物品就是該雪糕筒；羅又承認被告逃走時，馬路上並無雪糕筒。羅最終同意，片段沒有拍攝到現場有人向馬路扔出雪糕筒。

控方原訂尚有第二名證人以及其他證供準備呈堂，但雙方結束對羅的盤問後，控方突然提出需要索取律政司意見，以確認會否繼續提供證據。案件押後至午休後，控方主動提出不會再就本案提出任何證據。林官隨即頒下判詞，指即使將羅的證供推到極點，接納被告當日確有扔出雪糕筒，但羅亦不肯定該雪糕筒最終掉在何處；羅甚至未能確認當時地上是否確有雪糕筒，而據錄影片段顯示當日的交通根本沒有受到阻礙，故裁定控方表證不成立，辯方無需提供證據，被告當庭釋放。

案件編號：ESCC 2466/2019