市建局中環士丹頓街／永利街社區苗圃　義工喜與孫子享田園樂

為與社區繼續探索「社區營造」方向，市建局與士丹頓街／永利街項目（H19）區內居民及團體合作，推出為期6個月「社區苗圃試行計劃」，與社區共同探索如何以非重建方式活化社區。計劃共有27名義工參與，組成5組義工團隊，負責苗圃日常打理。 有義工指，參與苗圃可與孫兒共享田園樂，亦可結識新朋友。

義工種植的有機蔬菜（秋葵、豆角、青瓜）。（黃穎津攝）

地區居民組義工團隊回歸田園

社區苗圃位於華賢坊西16號，原址為一幢舊式唐樓，因樓宇結構已嚴重破損，故於2014年拆卸。因應社區持份者意見，市建局認為拆卸空地是建設社區曲圃的合適選址，建設工程於2020年4月完成。

「社區營造試行計劃」於2020年3月開始招募義工，共有27名義工參與，包括20名居於H19項目周圍的居民和長者，以及7名市建局職員，分成5組義工團隊，負責苗團日常打理。

社區苗圃外觀。（黃穎津攝）

苗圃設高架花槽方便老人

市建局與受委托進行「社區苗圃試行計劃」社會企業「蒲寓」，以及義工團隊透過視像會議舉行討論會，讓義工共同商討並決定在社區苗圃栽種蔬菜植物種類，包括通菜、豆角、秋葵、青瓜，以及不同觀賞植物。而為讓不同年齡層的街坊也能參與計劃，苗圃特設有高架花槽，讓老人家不用彎腰。

義工劉太（左）、劉生（中）、黃女士（右）展示收成農作物。（黃穎津攝）

義工與孫兒共享田園樂 學習種植結識新朋友

義工劉生、劉太對種植有濃厚興趣，他們每天都會來打理苗圃，還會帶6歲孫兒一同參與，他們表示計劃讓退休生活更加豐富，「人生唔可以就咁過㗎嘛！」訪問當天，剛巧是首天收成的日子，他們都感到非常高興，劉太稱她不會售賣收成蔬菜，但打算送給有心人。劉太由2月開始縫製了4,000多個口罩贈予其他義工：「分享嘅過程好開心。」

今年66歲的義工黃女士也十分喜愛種植，惟她並不精於此道，被丈夫戲稱為「植物殺手」，為學習更多園藝知識，黃女士因而報告參與計劃。在經過園藝導師指導後，她在苗圃栽種的莧菜、通菜已經收成，獲家人大讚。黃女士表示這些有機蔬菜味道甚佳，連平常討厭蔬菜的兒子也「食晒」。被問及計劃有否加強她與其他街坊的連繫，她直言自己平時少和街坊交流，計劃讓她認識不少新朋友。