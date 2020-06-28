公務員合作社｜市建局選九龍城兩試點重建　豁免業主補地價行政費

政府邀請市建局協助重建公務員建屋合作社地段，市建局已選定兩個位於九龍城區的試點。不過，根據規定，若市建局要收購合作社的單位，就要先解散公務員合作社，亦要修改地契、補地價等。 市區重建局行政總監韋志成今日（28日）發表網誌時指，市建局已委聘一家對「散社」安排有經驗的法律顧問，提供免費法律顧問服務，至於補地價時需支付的數萬元行政費，每名業主亦可獲政府豁免。 韋志成續指，按初步評估，自住業主在扣除土地補價後收到的補償，足夠購買由房協提供的專用安置屋邨資助出售單位。

靠背壟道/浙江街項目的地盤面積逾1.6萬平方米，當現址的公務員合作社重建後，可提供約2,500個單位，當中有1,000伙為公營房屋。（梁鵬威攝）

兩個公務員建屋合作社樓宇的試點，分別為盛德街/馬頭涌道，以及靠背壟道/浙江街項目。重建後，新建單位可達約3,000個，較現時單位數目增多5倍，當中包括約1,000個公營房屋單位。

根據規定，合作社成員經「散社」及分契程序獲取單位業權後，須根據土地契約條款，向政府繳付土地補價，才可以轉讓其單位。韋志成表示，市建局會協助業主處理補地價的程序，簡化補價的審批流程。

業主毋須自行申請補地價

韋志成指出，當試點項目的規劃獲得政府核准後，業主毋須自行申請補地價，市建局會代合作社業主統一向政府申請評估合作社樓宇的補地價款額，以省卻當中的申請及審批程序。

此外，市建局會按既定的收購機制，委聘獨立測量師評估受影響住宅物業的市值交吉價，再加上一筆特惠津貼（即自置居所津貼），作為向受影響自住業主提出的收購價。

市建局說，盛德街/馬頭涌道項目地盤總面積5,160平方米，重建後可提供640伙，但不設公營房屋。（梁鵬威攝）

補地價時的行政費獲豁免

韋志成又指，在市建局出價時，會一併向業主提供市建局的收購價，和政府的補地價金額。若業主接受市建局的出價，市建局會直接替業主向政府支付補地價，不用業主先行墊支，可免卻業主準備現金周轉的煩惱。此外，至於補地價時需支付的數萬元行政費，每名業主亦可獲政府豁免。

他續指，按初步評估，自住業主在扣除土地補價後收到的補償，足夠購買由房協提供的專用安置屋邨資助出售單位，作為重置居所的選擇之一。