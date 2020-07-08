新冠肺炎｜慈雲山護老中心累計9人確診　確診清潔工需穿梭兩院舍

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情來襲，慈雲山港泰護老中心的群組今日（8日）新增8宗確診個案，連同昨日（7日）確診的院友，至今已有5名院友、4名職員，合共9人確診。 衞生防護中心披露，其中一名確診的院舍員工是清潔工，除了負責地面護老院的清潔工作，需同時清潔樓上另一所同名的護老院。此外，該兩間護老院與同區第三間護老院、毓華護老院的人員同住在員工宿舍，衞生署將為三間護老院人士做病毒檢測。

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繼昨日錄得本港首宗院舍確診個案之後，同一間院舍今日再多8人確診，涉事的港泰護老中心位於慈雲山的蒲明里永發大廈地下，同棟大廈樓上毓華里有另一間同名的護老院。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中7名確診的院友及職員均於地下的護老院居住及工作，但其中一名染疫的員工是清潔工，會穿梭於樓上樓下兩間護老院工作，樓上的護老院人員亦需接受病毒檢測。

三間護老院有員工同住 均須接受檢測

至於同區另一間毓華護老院與港泰屬同一集團，張竹君稱，毓華與港泰的負責人不同，員工不會「兩邊走」，但毓華與港泰分別有兩位員工同住位於高美樓的員工宿舍，故當局亦會為毓華護老院人員做檢測。張補充指，兩間港泰護老院共約100人，毓華則未知人數，而部份長者較難採集樣本，料需時一兩日才有檢測結果。

當局昨晚起安排港泰護老院的院友轉往香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫，張竹君透露，有三位曾「衝入」護老院見親友的探訪者亦被視作密切接觸者，需入檢疫中心隔離。

（香港01製圖）

張竹君稱，正與社署合作望簡化院舍人員檢測的流程。（羅君豪攝）

食物及衞生局局長陳肇始昨日透露，5月中起為全港護老院員工檢測，約3,000個樣本全部呈陰性。

只隨機在護老院採集三名員工樣本檢測

張竹君表示，因應院舍爆發影響大，政府早前推出一次性的檢測，涵蓋全港約一千間護老院，隨機在護老院採集三名員工的樣本做檢測，結果全部呈陰性，當局曾考慮應否重覆檢測院舍的人員，但由於院舍員工若有不適，將有醫生到院舍為負責人、員工及院友看診，可為其收樣本做檢測。

張續指，為了方便院舍人員檢測，將與社會福利署合作向院舍派樣本瓶，以加快診斷確診者的速度。