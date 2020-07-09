新冠肺炎｜非牟利機構捐款最多跌八成　籲捐1萬元助基層兒童

新冠肺炎疫情持續，基層家庭首當其衝。有主力支援基層兒童的非牟利機構發起籌款活動，希望市民捐出政府派發1萬元，協助基層兒童渡過疫情。惟活動自6月底推出至今，善款僅達目標5%。 參與機構之一、「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒稱，受疫情影響，賣旗、週年晚宴等籌款活動停辦，加上為基層提供生活支援產生額外支出，令機構營運收入大跌八成。此外，發起機構未在政府資助對象之列，他們希望於7月底前籌得100萬元，令機構能為服務對象繼續提供支援。

「以一萬成就百萬 助基層孩子抗疫」籌款活動由凝動香港體育基金、陳校長免費補習天地及Teach for Hong Kong良師香港發起。（張嘉敏攝）

「以一萬成就百萬 助基層孩子抗疫」籌款活動由凝動香港體育基金、陳校長免費補習天地及Teach for Hong Kong良師香港發起，3間機構服務對象均為基層家庭，分別為基層兒童及青少年提供體育及學習協助。

籌款活動於6月21日開始，目標於7月底籌得100萬元，善款將會平分予三間機構應付日常營運需要，及推出更多情緒支援為主的活動。截至7月8日，暫只籌得約5.5萬元善款，僅及目標約5%。

陳校長免費補習天地創辦人陳葒稱，受疫情影響機構捐款跌八成。（張嘉敏攝）

陳校長免費補習天地創辦人陳葒稱，受疫情影響，機構的籌款活動，包括賣旗及週年晚宴等停辦，加上機構不是政府資助對象，令機構營運收入大跌八成。此外，為應付基層家庭於疫情下需要，機構額外購買防疫物資、資助基層家庭乘坐出租車郊遊，甚至為10個家庭提供1萬元的資助。他稱，相關機構未有申請任何資助，認為政府可放寬非牟利機構申請資助的手續。

良師香港創辦人陳君洋稱，疫情導致資金跌2至3成。（張嘉敏攝）

良師香港創辦人陳君洋稱，機構為培育教育人才，要求他們於基層學校全職任教1年。雖然早前因疫情停課，機構仍透過網上平台教學、成立線上情緒支援平台等。他稱，由於機構未受政府資助，亦未有申請公益金資助，資金主要由企業捐助，疫情導致資金跌2至3成。他稱，政府早前捐出薪金予公益金，惟部分新機構不是公益金會員機構，故未能受惠。

凝動香港體育基金創辦人黃梓謙稱，基金日後會推出活動支援基層兒童的心理需要。（張嘉敏攝）

凝動香港體育基金創辦人黃梓謙稱，疫情發展反覆，加上日後要照顧基層兒童心理影響，為他們提供心理支援。基金雖在疫情期間有提供網上教學，但當中有學習障礙的基層兒童因長期停學，導致行為方面有退步情況。他們希望籌款活動除為基層兒童提供協助之餘，可惹起社會關注基層兒童面對的難處，及鼓勵不同範疇的慈善機構發起類似活動。