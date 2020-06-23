香港書展｜7月中舉行料入場少一成　貿發局推優惠分散書迷入場

本港新冠肺炎疫情有所緩和，今年由香港貿易發展局主辦的31屆香港書展，將於7月15至21日如常舉行，主題為「心靈勵志」，預料書展及的運動消閒博覽吸引逾730間展商。貿發局副總裁周啟良指，因外地旅客減少，預料今年書展入場人數最少下跌一成或10萬人。 書展今年再設上午及晚上入場優惠票，較正價便宜六成，只需10元。周表示，早前已與衛生防護中心聯絡制定措施，呼籲市民不必到現場購票，鼓勵市民可選擇在早上或晚間進場避開人流，若書攤人數眾多，建議稍候片刻才進入。書迷今年亦可憑票尾免費再進場，次數加倍至兩次，惟限定必須晚上7時後，減少聚集人群。

今年的書展將於7月中如期舉行，貿發局預計因肺炎疫情，入場人數會較去年少一成。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今年書展主題為「心靈勵志」，希望鼓勵市民閱讀更多心靈勵志的作品，凝聚前行的力量。書展為配合主題，將於三樓展覽廳外的「文藝廊」介紹多位相關作家及其書籍，包括阿濃、填詞人鄭國江、前中大校長沈祖堯、筆名「素黑」的女作家葉佩怡，並展出其藏品及作品，如沈祖堯於沙士期間的防疫裝備。

今年書展將有100個新參展商加入，當中一半為出版兒童或教科書，而受疫情影響，估計將有100多本有關家居運動的書籍出售。因外地旅客減少，料今年書展的入場人數將會下跌，周啟良解釋，過往的入場人數為100萬人次，其中10%為非本港居民，主要來自內地、台灣和東南亞等地，因此預料最少下降10%，即10萬人次。

可用八達通app買電子入場券

貿發局指，今年書展票價與去年相同，成人票為港幣25元，小童票為10元，3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。市民即日起可於全線快達票、7-11和Circle K便利店購買票，而八達通手機應用程式亦於7月3日發售電子入場券。

書展亦設有免費進場兩次的特別優惠，保留正價票尾可享有特別優惠。（香港書展網提供）

必須晚上7時後方可再憑票入場

門票方面，除了正常門票，為了疏導人流，今年也設上午及晚間進場優惠票，成人和小童同價為10元，門票只限即場發售。書展上午10時開門，優惠票適用於中午12時前或晚上7時後入場，上午入場不設離場時限。

此外，書展亦設有免費進場兩次的特別優惠，凡以正價購買7月15或16日門票人士，可憑完整票尾於7月17至19日晚上7時後進場一次，並可於7月20日晚上7時後再次進場，較去年可下午5時後再入場為遲，但次數則多一次。

香港貿發局副總裁周啟良（中）指，書展的首要考慮是展商及市民的安全和健康，將作出安排包括：要求所有進場人士佩戴口罩、設置體溫檢測等措施。右是李家駒（歐陽德浩攝）

政府資助參展商每間最多10萬

貿發局副總裁周啟良指，受疫情影響，全球約有3,000個展覽被取消，貿發局亦有12個展覽須改期。他表示，今年書展的規模與去年相約，政府向所有參展商撥款4,000萬元，每間展商上限為10萬元，期望利用書展吸納到人才。

香港出版總會會長李家駒透露，政府的撥款對參展商，尤其中小型出版商有莫大幫助，指相對於過往自掏腰包交租金，10萬元相等於免費租用四個攤位。

特設室內外排隊緩衝區

周啟良指，書展的首要考慮是展商及市民的安全和健康，將作出安排包括：要求所有進場人士佩戴口罩、設置體溫檢測等措施。他亦透露，得到贊助商提供百萬元的搓手液，將在書展免費派發，呼籲進場市民在揭書後立即消毒。

周又指，為控制排隊人士的距離，設有室內外的緩衝區，例如會展舊翼會議廳將預留成排隊區域。他亦提醒市民，可在書展的網頁及APP得到最新的排隊情況。

書展包容和平表達訴求

近日人大常委會通過「港版國安法」，周表示不會預審書展的書籍，但他提醒參展商，所有書籍及展出須符合香港法律框架下進行。他亦指，尊重市民的政治訴求，但指「書展是所有人的書展」，須顧及一些家庭享受閱讀的樂趣。若和平表達訴求將會包容，若影響他人則會要求離場。