新冠肺炎｜港泰護老院群組再多23人確診　新增3的士司機中招

本港近日出現第三波新冠肺炎疫情爆發，相繼出現港泰護老院群組、茶餐廳群組、茶餐廳的士司機群組，亦有多宗無源頭個案。 今日（9日）新增42宗確診個案，當中34宗為本地個案，23人與港泰護老院有關，亦有3人是的士司機，另有2宗為無源頭個案，政府同日宣布收緊限聚令。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增42宗確診個案，當中包括34宗本地確診個案，其中23人屬於港泰護老院群組（個案編號為#1334-1355，及#1360），大部分人沒有病徵，部分人有輕微病徵，陸續送往醫管局下公立醫院接受隔離治療，至今共有32位院舍人士確診，當中4人是院舍員工，而該院舍共有37名院友及18名員工。她稱，所有確診個案來自樓下的護老院，只有一名昨日確診職員曾到樓上院舍清潔。

張竹君表示，希望盡量安排到確診者所住大廈，向居民派發深喉唾液樣本瓶，但因確診者遍布多區，或未能即日派發，呼籲市民若非感到不適，請耐心等候。而醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充指，護老院確診個案大增，會安排送往不同醫院及重大事故協調中心會按照其接收能力分配，也暫停部分非緊急服務，騰空更多醫護人員到前線照顧新確診者。

新增3的士司機確診

此外，新確診的個案涉及3名的士司機，當中第1329宗58歲男子是夜更司機，他通常凌晨1、2時到佐敦新發茶餐廳用膳，通常一人，有時會與他人聊天，居於順安邨安頌樓，與太太及女兒同住。而第1356宗個案亦是夜更司機，在7月4日曾與早前確診的士司機（#1291）聊天。此外，第1357宗個案是日更司機，與第1291宗個案同開一部的士，其太太及女兒（#1358及1359）同樣確診。第三波爆發中，累計有5、6名的士司機中招，呼籲曾到新發茶餐廳及彬記粥麵美食、及與確診司機接觸過的士司機，接受病毒檢測。

張竹君表示，未來或有更多的士司機初步陽性，加上他們接觸不少乘客，故早兩日已找警察協助追蹤，也找的士公司及同業協助找尋接觸者，呼籲市民留意身體狀況，若有不適應及早求醫。

今日新增3名的士司機確診。（羅君豪攝）

兩宗是無源頭個案

至於新確診的第1361宗個案是第1322個案71歲男子的太太，7月4日曾到過彬記粥麵美食；而第1364宗個案，則是昨日確診第1314個案69歲女子的外傭，居於海富苑海韻閣。

另外有兩宗是無源頭個案，第1365宗個案是94歲男子，在7月8日開始發燒及嘔吐，其後送往伊利沙伯醫院，與太太同住慈雲山慈安苑安康閣，有時會到慈雲山中心街市，以及安康閣附近公園散步。而第1366宗個案58歲女子居於長沙灣青山道永隆大廈，暫時沒有工作，但平日多乘坐的士，未知與的士群組有否關聯。

張竹君補充指，德望小學、宣道會陳瑞芝紀念中學及道教青松小學有學生的家長確診或初步確診。

至於輸入性個案，共有8宗，涉及3名機師及1名空中服務員，亦包括一名由哈薩克返港的3個月大女嬰，其母親（#1318）早前已確診。此外，有兩名菲律賓傭工（#1328及#1363）返港後確診。