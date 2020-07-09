新冠肺炎．互動地圖｜新增34宗本地感染　追蹤本周確診者活動範圍

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，當中34宗屬本地感染，包括23名慈雲山港泰安老院院友，以及3名的士司機。食衛局局長陳肇始表示，須收緊社交距離措施，由本月11日凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人。而酒吧等處所則每枱不可多於4人。

至於表列處所，例始健身房，派對房間和卡拉OK場所內，處所每一舍設施或者房間的人數，會由現時16人降至8人 ; 電影院和現場表演的公眾娛樂場所內不可飲食。

現時安老院群組累計有28名院友及4員工確診，今新增的院友個案大部分沒有病徵。至於茶餐廳及的士司機群組則新增6宗個案，當中一名68歲司機曾於7月4日與早前確診的司機見面，另有一名70歲日班的士司機與該確診司機駕駛同一的士，70歲司機的太太及女兒均確診。

多名確診者的生活及居住地點重疊，尤其是確診多宗個案港泰護老中心附近，已有7間位於慈雲山的屋苑出現確診者。按以下的互動地圖可查看7月香港出現第三波疫情以來的爆發情況。

▼第三波本地確診疫情互動地圖▼

以下地圖顯示多名新確診者的居住、工作地點，以及多個曾活動地點，活動範圍多見於九龍東、新界東及油尖旺，一圖追蹤第三波疫情確診者的活動範圍，按各個地點可查看詳情。