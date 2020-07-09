新冠肺炎｜新爆發收緊限聚令　市民稱自律更重要　有家長促再停課

新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增42宗確診個案，當中34宗為本地感染。政府宣布周六（11日）起再為食肆及酒吧每枱人數設限，分別為八人和四人，食肆只准坐六成滿。 育有三名子女的余太太稱，政府早前復課安排太急，認為現時重現本地個案應再停課。她稱已為就讀小一的兒子請假，將於下學年才重回校園。有市民認為政府防疫後知後覺，認為重新收緊餐飲業限桌令作用不大，靠控制疫情靠公眾自律。

近日有學校爆發感染個案，育有三名子女的余太太表示，認為政府的措施嚴重不足，學校亦未有相應措施保護學生。她認為當有學校爆發感染個案，政府應立即宣布停課，尤其是小學生和幼稚園學生，因為小朋友自理能力和衛生意識較差，停課才能保障學生健康安全。她表示已為就讀小一的兒子請假，並打算到九月開學視乎情況再決定，她認為政府復課決定太快，「停課唔差依幾星期，想追進度都唔差咁多。」

市民促重新停課

鍾先生和杜先生同樣認為，政府應立即停課，「之前幾個人中招停課，現在反而唔停」，又認為政府應修緊跨境學童的復課安排，對跨境學童及免檢疫人士的檢驗亦要收緊，認為最少要進行深喉唾液測試並等待結果，確認沒有受到感染才可返回社區。

他們又指，覺得市民開始鬆懈，「條街多翻人唔戴口罩。」面對疫情爆發，政府應儘快收緊措施，最好在未來一兩天要做，例如之前恢復開放的卡啦ok等場所都應該要重新關閉。

7月9日，本地確診個案激增，消息指會收緊限聚令及餐飲業每枱人數上限。（鄭子峰攝）

市民稱防疫靠自律

趙先生批評政府防疫措施後知後覺，「餐廳爆就禁餐廳，酒吧爆就禁酒吧。」他又斥政府早知豁免機組人員檢疫的做法，質疑令部份隱性患者將病毒傳入社區。至於為食肆人數設限的措施，他坦言對控制疫情無大幫助，認為於室內進食除口罩就有一定的傳播風險，與聚集人數無關。他稱對政府措施無太大期望，認為要靠市民自律。

李先生斥政府早前太快放寬防疫措施，認為應該於輸入及本地個案均為零的時候，才放寛部份措施。他又認為政府反應太慢，「過咗成件事先開始（有措施）。」

政府今日宣布收緊措施，周六起食肆座位只可六成滿，而每枱限八人、酒吧每枱限四人。