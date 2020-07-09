新冠肺炎｜食肆每枱限坐8人　餐廳酒樓叫救命　推外賣優惠止血

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，今日（9日）新增42宗確診個案，政府亦公布周六起收緊限聚措施，包括食肆限制每枱8人。 有酒樓表示，需要重新安排宴席，從每席12人減少至6人，以便安排分配餸菜。有餐廳指，為鼓勵食客減少堂食及增加生意額，已推出外賣優惠，贈送湯水及甜品。有市民指，已幾個月沒外出用膳，已於網上購買蒸氣鍋在家煮食。

有酒樓表示，將安排宴席從12人減少至6人，因較容易安排分配餸菜。（歐陽德浩攝）

酒樓：宴席從12人減至6人

旺角倫敦大酒樓經理譚先生表示，若政府收緊限制令，必配合政府的安排，並指一直以來做足防疫措施。對於政府再次收緊限聚令，他認為對酒樓最大的影響為宴席，屆時將從12人減少至6人一席，因較容易安排分配餸菜。「冇理由一隻雞切開4分3嘛，假設一席4,000蚊減到2,000蚊，大家容易理解會冇爭拗嘛。」

至於飲茶方面，他指除非雙方樂意搭枱，否則盡量不會安排。他亦估計為增加收入，老闆將推出新的優惠吸引客人，更指疫情持續半年，每月各種支出已令酒樓已難以營運。

餐廳：「外賣用嚟救命，止住血先！」

旺角「珍心素食餐廳」負責人姚先生指，疫情再度爆發，再度把餐廳打回原形，「時光機返咗三個月前咁！」他指，除了配合政府的措施外，已使用「最後法寶」，在冷氣機加裝隔病毒的濾網，以保障食客及員工安全。

他又指，為鼓勵食客減少堂食及增加生意額，已推出外賣優惠，贈送湯水及甜品。「外賣用嚟救命，止住血先。」他並透露，目前的營業時間已比去年減少半小時，以節省成本開支，希望政府推出補貼助食肆渡過難關。

市民指網上買鍋在家煮食

酒樓茶客馬小姐表示，疫情爆發前幾乎每日到酒樓飲茶，但近日朋友不願外出，外出聚會次數已銳減。她指，早前疫情緩和，致港人有所鬆懈，掉以輕心。「你知我哋香港人啦，好快就習以為常。」

不願上鏡的李小姐指，已幾個月沒外出用膳，疫情已改變其生活習慣，例如網上購買蒸氣鍋在家煮食，「上網買蒸氣鍋好抵呀，先幾百蚊仲直送香港。」她認為，酒樓環境較茶餐廳安全，指茶餐廳較狹窄，容易傳播病毒。她又指，政府派發的一萬元不會用於外出享用美食，「一萬蚊咪又係食咁多嘢，除非聽日有工返，我請你食大餐都得啦。」