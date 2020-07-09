新冠肺炎｜86歲男子違檢疫令　擅離家被截判監5日

一名86歲男子違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），被發現同日多次離開其檢疫地點，今（9日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁5日。 衞生署提醒，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。截至今日，共有30人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣1萬元。

涉事86歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。警方接報於3月26日處理一宗案件時，發現涉事男子在檢疫令尚未屆滿，並在無合理辯解及未獲授權人員許可下，於同日多次離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條。今日於西九龍裁判法院，被判即時監禁5日。



根據《規例》，除豁免人士外，所有到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港人士，同樣須接受14天強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署提醒正接受強制檢疫人士，應遵守法定要求，接受14天強制檢疫。



衞生署發言人表示，判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反《規例》屬刑事罪行，政府對違反《規例》絕不容忍。截至今日，共有30人已被法庭定罪，判監最多3個月或罰款港幣1萬元。發言人重申，該署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》罪行。