新冠肺炎｜康文署兒童遊樂場本周六起再關閉　博物館限入場人數

新冠肺炎疫情反彈，再現第三波社區爆發。康樂及文化事務署今（9日）宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，本周六(11日)起，將實施多項疫情防控措施，包括兒童遊樂場及交通安全城會暫停開放、博物館會限制館內人數以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館等。公眾游泳池則會調低入場人數，只維持開放主池、副池、訓練池或習泳池等。 康文署將繼續密切留意有關情況，並適時檢視安排。

公眾游泳池方面，會繼續暫停開放嬉水池、兒童池、戲水池等設施，只維持開放主池、副池、訓練池或習泳池等。(資料圖片)

康文署表示，由7月11日（星期六）起，兒童遊樂場及交通安全城將會暫停開放。康樂場地內的觀眾席會採取隔行開放的安排；於舞蹈室／活動室進行超過8人的活動，活動必須分組進行，而每組參加人數須不多於8人，而每小組之間有至少1.5米距離。

公眾游泳池方面，會調低泳池的入場人數以保持泳客間的距離；並會繼續暫停開放嬉水池、兒童池、戲水池等設施，只維持開放主池、副池、訓練池或習泳池等。

康文署特別提醒場地使用人士在運動前及運動後必須佩戴口罩，並須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的羣組聚集。康文署會為康樂設施採取特別措施，包括加強清潔及為所有進入室內場地的市民量度體溫。

公共圖書館早前因疫情影響，需要關閉，重開當日有大量市民排隊進場。康文署表示，圖書館在維持現時的入場安排下會加強防疫措施，除保留清潔時段亦會減少座位，以保持社交距離。(資料圖片)

文化設施方面，康文署轄下的博物館及圖書館亦將加強防疫措施。博物館會限制館內人數以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館，香港科學館及香港太空館內部分互動展品將會關閉。博物館會加強清潔展品，所有博物館館內兒童設施繼續暫停開放，圖書館在維持現時的入場安排下會加強防疫措施，除保留清潔時段亦會減少座位，以保持社交距離。

市民進入博物館和圖書館前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並必須佩戴自備的口罩，12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入。