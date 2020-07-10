新冠肺炎｜粉嶺嘉福榮真小學老師家人確診急停課　老師曾接觸學生

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（10日）北區區議會主席羅庭德表示，位於粉嶺嘉福邨的聖公會嘉福榮真小學因有老師家人確診，需要緊急停課，家長要即時回校接子女。校方向《香港01》證實事件，但僅回應今日停課。據悉，該老師與家人上周六曾經短聚，過去3日有教班接觸學生。

北區區議會主席羅庭德今早表示，得知聖公會嘉福榮真小學有老師的家人確診，需要緊急停課。根據學校的通知指，該名老師今早未有返校，而學校會徹底清潔。《香港01》致電學校，學校職員證實停課，強調早上7時許收到消息，即時與教育局等溝通，決定採取預防性措施停課一日。涉事老師沒有確診，與確診的家人也非同住，現時他自行進行病毒測試，正等候結果。至於下周一（13日）是否復課？她則稱，校方會密切留意事件發展，會在學校網站發放訊息。

羅庭德則在其社交平台指，本周二已在區議會向教育局要求因為疫情下停課，但一直未獲回覆，認為「家長們請積極考慮自行停課」。有嘉福榮真小學的家長在留言指，自己的小朋友即已經返校，對此感到擔心。

北區區議會主席羅庭德直指擔心事件，認為教育局將防疫責任推給學校。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

過去3日曾經接觸學生

據悉，該名老師在上周六（4日）與確診的家人曾經見面短聚，過去3日在學校有教班，有接觸過學生，至今日淩晨遂通知學校。羅庭德回覆《香港01》時指，嘉福榮真小學原定在7月24日放暑假，但校方仍要等教育局回覆等才能決定是否提早放假。他稱，校方今日才得悉事件，故有部分學生已經返校，「好難通知，有啲家長又返工接唔到」，現由老師照顧，而學校即時聘請清潔公司到校消毒，「我覺得學校今次都做得好好。」

羅庭德指出，早前北區有跨境生發燒的事件已經是一個響號，「上次好彩叫無事」，但今次嘉福榮真小學又是另一次事件證明應該要停課，「睇得到教育局做法係好草率，即使學校有隔行坐，但都唔可能避免到群聚。教育局將啲行政工作推晒去學校度。」他對事件感到非常擔心，認為不知道有多少跨境學童、或是豁免隔離的人士在傳染期中，認為7日的核糖核酸測試證明並不足夠。

至早上11時許大部分學生已離校 下周一、二或復課

嘉福榮真小學校長盧美欣表示，今早6時許接獲涉事教師通知，其非同住家屬確診，兩人上周曾會面兩小時；而該教師雖非界定為密切接觸者，但已自行到醫院接受病毒測試。

盧續指，今早8時開始陸續通知家長有關情況，大部分學生已離校，至上午11時餘下10多名學生待家長接回。她強調，校方每日均有清潔，明日會再安排全校徹底清潔，若涉事教師病毒檢測呈陰性，會再考慮下周一或二復課。