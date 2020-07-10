新冠肺炎｜工會盼政府為司機進行病毒檢測　餐飲業指生意會跌

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨日（9日）新增34宗本地感染個案，其中與佐敦新發茶餐廳有關的的士司機群組個案佔6宗。汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，不少司機覺得驚，盼政府可以透過運輸署為職業司機進行病毒測試。 另外，政府在11日凌晨起再次收緊限聚令。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，同意政府的措施，雖然肯定會令生意減少，但疫情影響社會，他呼籲社會要做足防疫工作，控制疫情，使限聚令不用再收緊。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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本港昨日涉及新發茶餐廳及的士司機群組增6個案，政府在11日凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人。而酒吧等處所則每枱不可多於4人。

有酒樓及宴會的訂單遭取消

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容，事件對餐飲業界可謂「一波未平，一波又起」，原本業界準備在7月推出7折優惠，「預料政府派完一萬元，市面會有400億元」，吸引市民出外消費，但相信因應限聚令及疫情會影響生意。

同意政府的收緊限聚令？黃家和同意政府的措施，雖然肯定會令生意減少，昨日已知有酒樓及宴會的訂單遭取消，「始於疫情對社會嘅影響大，之前我哋都見到全港喺防疫上都有放鬆，多咗人外出。」他籲社會要做足防疫工作，包括食肆不要只做門面工夫，全港要努力做足防疫工作，控制疫情，盼限聚令在未來不用再收緊。

新發茶餐廳現時已暫停營業，直至另行通知。（胡家欣攝）

的士生意減20%

今次爆發涉及的士司機群組，汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠透露，自有疫情以來，的士司機一直都覺得驚，「任何人感染我哋都係小心謹慎，究竟幾時掂到（病毒）都唔知。」他認為，政府可以透過運輸署為職業司機進行病毒測試，相信不少職業司機工會可以幫助派發及收集深喉唾液的樣本瓶。

杜燊棠指出，昨日的士生意已經即時減少20%，「成條街都靜咗，噚日都仲叫有學生哥要搭的士報中學」，暗示今日的生意可能進一步再下跌。他表示，不少的士會擺放酒精搓手掖，而未來的車窗都不會全關上，以使車廂間的空氣能夠保持流通，「四邊窗開少少，可能係會熱啲，但乘客都要體諒。」