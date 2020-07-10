新冠肺炎｜社區再爆發　議員狠批政府應對慢遲錯、唔見疫情唔流淚

本港新冠肺炎疫情本周突現「大反彈」，「第三波」疫情自7月5日至昨天下午4時，累計已有65宗本地感染個案。立法會今天召開衞生事務委員會，多名議員狠批政府的防疫工作，陳凱欣斥當局應對疫情做不到「快狠準」，反而是「慢遲錯」。邵家臻亦指，現時已屆疫情最嚴峻的情況，轟政府「唔見疫情唔淚眼淚」。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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食物及衞生局局長陳肇始表示，截至7月8日，香港已做了超過38萬個病毒檢測，以每一百萬人口推算，即超過5萬個測試。她稱，政府一直致力增加檢測數量及範圍，7月底可以提升到每天7500個，而近日因應疫情嚴峻，昨天檢測量提升到7800。多名建制派議員問到政府會否借助內地的人手及儀器做檢測，甚至把本港樣本送到內地檢測，陳肇始回應指，歡迎所有可擴大檢測量的方法。

多名建制派議員關注健康碼的問題，政制及內地事務局主任(特別職務)袁民忠指，啟動健康碼的前提是疫情穩定，而陳肇始補充，健康碼的前期工作已經準備就緒，但疫情在本港有反覆，三地仍需研究進展。政府收緊社交距離措施，但就沒有取消香港書展，陳肇始稱書展領有公共娛樂場所牌照，會實行相應的防疫措施。

陳凱欣斥當局應對疫情做不到「快狠準」，反而是「慢遲錯」。（資料圖片／張浩維攝）

邵家臻亦指，現時已屆疫情最嚴峻的情況，轟政府「唔見疫情唔淚眼淚」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陳凱欣斥當局應對疫情做不到「快狠準」，反而是「慢遲錯」，例如疫情爆發數天仍未停課。邵家臻亦指，現時已屆疫情最嚴峻的情況，轟政府「唔見疫情唔淚眼淚」。實政圓桌的田北辰批評政府早前無要求豁免檢疫人士做檢測，「test and go係好快嘅事，睇唔到點解要豁免。」人民力量的陳志全斥，當局每天僅公布疫情一次，但資訊滿天飛，令到市民十分擔心，要求政府更快公布已確實的消息。