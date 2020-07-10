新冠肺炎｜全港學校下周一起停課　小五呈分試可照考、DSE可補課

新型冠狀病毒肺炎疫情第三波爆發，教育局局長楊潤雄今日（10日）宣布，全港中小學、幼稚園將在下周一（13日）起提早放暑假，小五呈分試可以照考，學校亦可為明年DSE考生補課。至於，中學文憑試﹙DSE)放榜，楊潤雄表示暫時將按原訂計劃進行，考生可回校領取成績單。

7月10日，教育局局長楊潤雄宣布，全港學校7月13日（周一）開始停課。（高仲明攝）

若小五呈分試延期至9月進行 成績可延遲10月20呈交

教育局局長楊潤雄宣佈，全港中、小學及幼稚園提早下周一起放暑假，部分考試可按實際情況安排。他指，若學校決定於下周舉行小五呈分試，可按原定計劃進行，亦可選擇延期至9月，成績可延遲至10月20日呈交。另外，考慮到中三至中五的學習情況，學校可在下周完成考試後放假，至於中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）亦如期下周二舉行，學校可自行決定是否參與。



他強調，學校只能夠用半天時間考試，亦需採取防疫措施，包括保持座位距離、量度體溫等，參考文憑試經驗，考試是靜態活動，故相信安全。他提到，學校未必完全準備好放暑假，包括派發通告、分發暑期作業等工雜項，如未能靠網上平台處理，亦可分批安排學生回校。他又指，只要做好防疫措施，中四、中五生暑假仍可回校進行補課。

7月10日，教育局局長楊潤雄宣布，全港學校7月13日（周一）開始停課。（高仲明攝）

楊潤雄：考試是評估的一部份

被問及疫情比文憑試時更嚴重，為何仍可進行考試，他回應指考試是評估的一部份，每間學校有其評估準則，局方尊重學校決定，且上述考試都是比較重要。他舉例，小五呈分試成績是否一定以用筆試形式，或以過去校內成績做評估，各校做法不同。另外，文憑試原定於本月22日放榜，楊潤雄指安排暫與原先計劃一樣，同學可回校取成績，局方亦會疫情發展，適時再作公布。