新冠肺炎｜全港學校下周一提早放暑假　新巴城巴將停約30條學校線

新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，本港今日（10日）新增38宗確診個案，32宗屬本地個案。教育局局長楊潤雄宣布，全港學校下周一（13日）提早放暑假。 新巴城巴公司表示，因應教育局宣布中小學提早放暑假，兩巴的學校路線將於下周一起暫停服務，當中涉及約30條巴士路線。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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新巴路線方面，7月13日起將暫停以下路線，包括23B、81A 、81S 、 82S、91A、93、93A 、702A及702S 號線。而3A及25號線於上午7時20分由中環碼頭開出的班次；27號線於上午7時05分至7時40分由北角碼頭開出的上課日特別班次；78 號線於上午7時20分由華貴邨開出的班次，以及 82X號線於上午7時12分由健康村開出的班次，亦將於上述日期起暫停服務。另外，23、25 、27、78、94A及702號線於假期期間的班次亦有所調整。



城巴路線方面，7月13日起將暫停以下路線，包括19P、40P、73P、85A、85P、90C、93C及95P路線。11號線於上午7時30分由中環碼頭開出的特別班次，以及48號線於上午7時08分、7時20分、7時24分及7時34分由深灣開出的特別班次，亦將於上述日期起暫停服務。



至於41A號線於上午6時40分由華富（中）開出的特別班次將暫停服務，其餘上課日特別班次暫停繞經寶馬山。另外，12A號線於上述期間會調整上午上學時段不經中環的班次，而48及85號線會調整下午放學時段的班次。