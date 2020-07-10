新冠肺炎｜今增38宗確診水泉澳佔11宗　張竹君：初步個案陸續有緊

新冠肺炎疫情爆發第三波，本港今日（10日）新增38宗確診個案，當中32宗為本地感染個案。消息指，昨日傍晚至今日早上錄得48宗個案，部份為初步確診患者，尚未官方公布。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日有11名水泉澳邨明泉樓住戶確診， 衞生防護中心今早聯同環保署、房屋署專家到場視察，發現大廈的喉管較為獨立。11宗個案居於10個單位，分布較散，在不同樓數及方向。張相信爆發情況與喉管糞渠無直接關係，較大可能與公眾共用設施有關，已留環境樣本。 她又稱，確診者有不少人到過該邨的食肆、街市和商場。 被問到有多少初步確診個案，張竹君指「初步個案陸續有緊，我手頭上都冇數字。」

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張竹君表示，本港今日增38宗個案，32宗為本地感染個案，當中有10宗本地個案與之前的個案相關。

有三宗個案與坪石彬記粥麵美食相關。第1394宗個案是39歲女子，曾光顧彬記；第1388宗個案是72歲男子，6月28日曾光顧彬記，第1399宗個案72歲女子是其太太，無到過該處。

第1391宗個案之前任職的士司機，第1329宗個案(均是的士司機)曾接載他。他的15歲及8歲女兒均確診，是第1402及第1403宗個案，分別就讀宣道會陳瑞芝紀念中學和道教青松小學(山景邨)。

第1396宗個案於7月6日曾做替工司機，到過佐敦新發茶餐廳。 另外，有一名的士司機的51歲妻子，以及兩名16歲和26歲兒子均確診，張竹君相信可能跟之前的的士司機個案有關。

明泉樓疫情或與共用設施有關

今日有11名水泉澳邨明泉樓住戶確診， 張竹君坦言「有啲憂慮 」。衞生防護中心今早聯同環保署、房屋署專家到場視察，發現大廈的喉管較為獨立，沒有相連。11宗個案居於10個單位，分布較散，在不同樓數及方向。張相信爆發情況與喉管糞渠無直接關係，較大可能與共用設施有關，已留環境樣本化驗。 她又稱，不少患者到過該邨的食肆、街市、商場，中心會為職員派樽取樣本。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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港泰護老中心方面，有一名院友確診，由檢疫中心送院，是第1395宗個案。另外，一名確診院友（第1352宗個案）的18歲兒子確診，是第1404宗個案，其父親可外出，患者曾於周六、日到護老院接他「到附近行下」，曾到慈雲山中心。二人亦於6月28日回家慶祝父親節，張竹君相信可能與該老人院爆發有關。