新冠肺炎｜陳肇始：書展如期舉行　張竹君憂慮　書展關注組籲延後

新冠肺炎第三波疫情爆發，貿發局指書展下星期三如期舉行，書展關注組對如期舉辦書展感憂慮，建議延後舉辦書展。 食物及衞生局局長陳肇始表示，書展會有相關的防疫措施。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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由書展攤位組成的書展關注組發表聲明，指每年書展均有約百萬名讀者入場，人流集中，展期將近，各書商已進入物流運輸、貨物調動的最後籌備階段。書展關注組表示對如期舉行書展感到憂慮，建議政府及貿發局重新考慮，在補助不變下延後舉辦書展。

食物及衞生局局長陳肇始表示，書展入場人士要戴口罩和保持適當距離，入場人數不受群組聚集人數限制，但任何時間都不可超過設計容量的60%，每個個別分隔人數不可超過8個人等，提供餐飲的單位要遵從有關防疫措施。

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張竹君：有憂慮

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，對於如期舉行書展有憂慮，但要視乎有關方面如何安排。

許樹昌：應該取消

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，最理想而言今年應取消書展，但現時政府決定繼續，強調要做好防疫措施，包括控制人數、規定戴口罩、場內增加酒精搓手液等。他指如有參展商職員、入場者確診，或需考慮暫停，他又說人數眾多，追蹤工作有難度。

7月10日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。（張浩維攝）