新冠肺炎｜水泉澳邨11居民確診　一人在慈雲山一燒味檔工作

新冠肺炎疫情爆發第三波，本港今日（10日）新增38宗確診個案，包括11名水泉澳邨明泉樓住戶。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者居住的單位分布較散，在不同樓層及座向，相信爆發情況與喉管和糞渠無直接關係，較大可能與共用設施有關。 行蹤方面，有患者在慈雲山一間燒味檔工作。值得留意的是，該區附近的疫情嚴峻，慈正邨近日已有四人確診（第1306、1357、1358、1359宗個案）；同樣位於慈雲山的港泰護老中心已有29名院友及4名職員確診；而鄰近的慈安苑亦有居民確診，未知箇中的感染鏈是否相關。

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水泉澳邨兩小學生確診

有2.88萬人居住的水泉澳邨，今日有11宗新冠肺炎確診個案，個案編號為1377至1387，佔今日32宗本地感染個案的34％；連同周二（7日）確診者，全邨合共有12日染疫。

當中第1378宗個案是一名7歲男童，無病徵，就讀沙田圍保良局朱正賢小學；第1387宗個案是12歲女童，於大圍九龍城浸信會禧年（恩平）小學就讀。

第1380宗個案是56歲女子，無病徵，於外傭公司工作。第1386宗個案是45歲女子，為港鐵職員，於太和站任職助理。

第1377宗個案是36歲男子，於7月6日開始流鼻水和肌肉痛。第1381宗個案是19歲女子，7月9日咳嗽和胸口痛。第1382宗個案是22歲女子，無病徵。第1383宗個案是21歲女子，7月8日開始頭痛。第1384宗個案是89歲老婦，沒有病徵。第1385宗個案的28歲女子是其家人，於7月9日發燒。

張竹君到實地視察：較大可能與共用設施有關

對於該大廈的疫情，張竹君坦言「有啲憂慮 」。衞生防護中心今早聯同環保署、房屋署專家到場視察，發現大廈的喉管較為獨立，沒有相連。11宗個案居於10個單位，分布較散，在不同樓層及座向。張相信爆發情況與喉管和糞渠無直接關係，較大可能與共用設施有關，中心已留環境樣本作化驗，暫時未有計劃將居民撤離。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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慈雲山大爆發 慈正邨近日4居民確診

張竹君表示，有個別患者曾到家居附近的商場和食肆，如太子燒味、麥當勞，以及水泉澳街市等地，衞生防護中心會為相關職員派樽取樣本。

她提及當中一名患者在慈雲山一間燒味檔任職，惟未有披露更多詳情。

慈雲山區內蒲明里的港泰護老中心，截至今日有29名院友及4名職員確診，院友確診比率達四分三。慈正邨前日及昨日分別有1人及3人確診。