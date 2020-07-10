新冠肺炎｜新蒲崗順豐有司機確診　門市關閉職員運走包裹消毒

本港新型冠狀病毒疫情反彈，今日（10日）更新增32宗本地確診個案，當中網傳今日確診者中包括一名於新蒲崗工作的順豐速運司機。現場所見，順豐於新蒲崗雙喜街門市關閉未有營業，然而後門則有至少10名職員連忙將店內包裹運走。 有職員透露，確診者為一名兼職司機，平日負責派遞包裹至慈雲山一帶。現時該店包裹要全部搬離消毒，直指「啲貨攞唔到㗎啦，要問返客服點算」；惟未知該店其他員工是否須進行檢疫或檢測。 順豐速運確認一名外判司機初步確診，路線以慈雲山為主，因此該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒，該店舖員工今日已接受病毒檢測，其後將自行家居隔離。

今日（10日）有消息指新蒲崗順豐速運司機初步確診，該營業點職員已放工及店內需要消毒，導致派送服務有延誤。根據官方網站資料，新蒲崗只有一個營業點，位於雙喜街福和工業大廈地下。

《香港01》記者下午到門市視察，發現已拉閘沒有營業，惟鐵閘上沒有貼上任何告示，該門市後門則有多名職員趕忙將包裹運上車，而當時店內只剩下為數不多的包裹。

有順豐職員則表示，今日店內一名兼職司機確診新型肺炎，該司機今日沒有上班，平日則負責派件至慈雲山。職員又稱，今日該門市已進行清潔消毒，現時要將店內全部包裹搬至其他貨倉消毒，惟暫時未知要運至何處，公司亦未通知該門市其他職員是否放假或檢測。

相鄰店舖的五金店職員則透露，該順豐門市今午突然關門，「今朝都仲有開門，聽講有人確診（新型肺炎）」。該職員又指，平日順豐司機亦有會附近「行出行入」，雖感擔心但亦沒有辦法，坦言「唯有用多啲搓手液」。

另外，同位於雙喜街的文具店今日將消息於Facebook中發布，該店負責人表示消息是由顧客告知。他又坦言「無得話擔唔擔心，點都要番工」。負責人稱店舖已消毒，並希望相關公司盡快公布是否有員工確診，「如果我公司有人中咗都唔會隱瞞啦！」

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順豐速運回覆《香港01》表示，今日一名外判司機初步確診，他的路線以慈雲山為主，因此該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒，該店舖員工今日已接受病毒檢測，其後將自行家居隔離，暫時未知多少人被界定為「密切接觸者」，店內貨物亦已消毒。

發言人表示，已全面安排中轉設施、辦公場地消毒次數增加，每個批次處理的所有貨物進行消毒；全港其他場地、車輛安排的早午晚定時消毒工作次數加密，所有人員配備足夠防疫用品。發言人又指，員工每日上班前要量體温，如有不適須立即離開工作崗位，求診及向管理層匯報，以保障員工及客戶的安全。

早前《香港01》記者以顧客身分向客戶服務部查詢新蒲崗服務情況，職員回覆指「因近期本區疫情比較嚴重，我們將增加場地消毒規模及次數」，新蒲崗852J門市暫停營業，建議顧客如需自寄自取請到就近其他門市或順豐站。再問及何時重開時，對方表示暫時沒收到公司的通知，又稱暫時只收到通知新蒲崗852J暫停營業。其後再問及是否有順豐速運司機染疫，對方沒有回應。