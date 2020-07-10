新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓4住戶救護車送走　6人登小巴往檢疫中心

新冠肺炎疫情持續，本港現第三波爆發。今日（10日）新增38宗確診個案，當中32宗為本地個案，11宗是沙田水泉澳邨明泉樓居民。 於下午時份，明泉樓陸續有居民自行撤離。期間有2架救護車到場，共送走4人。此外，有共6名住戶帶同個人物品離開，登上署方安排的小巴往檢疫中心。

7月10日，於下午3時多，有1名女水泉澳邨明泉樓住戶登上救護車離開。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上稱，曾與環保署及房屋署專家到明泉樓視察，大廈喉管不是相連，而11名明泉樓患者當中只有2人住同一單位，相信與喉管無關。

於中午時份，曾有衞生署人員到明泉樓，用試紙抹大堂信箱、大門手抦等公用位置，相信採集環境樣本。有清潔人員到場清潔明泉樓大堂的公眾位置，包括大門、信箱等，亦於行人路上噴灑消毒液。

於下午5時多，有3名水泉澳邨明泉樓住戶，包括1名小童登上救護車離開。（羅君豪攝）

兩名女子、一家四口包括一名手抱嬰兒登小巴往檢疫

下午時份，有兩架救護車先後抵達明泉樓，有穿著保護衣的救護員上樓，先後帶同1名女子及3名男女，包括1名小童離開，他們全部自行登上救護車。於下午約6時多，有穿上保護衣及醫療輔助隊背心的人員進入明泉樓，先後與兩名女子、一家四口包括一名手抱嬰兒離開明泉樓，並登上一輛小巴離開。他們全部有帶同個人物品離開，其中一名上車的男子表示為前往檢疫中心，但未有回答原因等問題。

由於明泉樓有多宗確診個案，陸續有居民帶同行李離開明泉樓。住戶劉先生帶同行李離開，稱會與家人到酒店暫住10日。他稱，未知政府安排，又對政府措施無期望，故決定自行撤離。

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