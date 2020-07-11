新冠肺炎｜第三波疫情爆發　公園人流大跌　教練戴口罩踢波

由於近日本港疫情再度爆發，本地感染個案更不斷增加，大多市民都留在家中，避免到人多的地方，公園及體育館等康學設施人流亦大幅減少，大多市民都只是穿過公園到另一出口，而平日逼爆的三個籃球場，只有半個場有人使用。

三個籃球場當中，只有少數市民使用。 （馬煒傑攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本地受感染人數更比輸入個案多。為免受到新冠肺炎感染，市民都儘量留在家中。而週未摩士公園的人流明顯比平常少，足球場只有零星的市民在跑步及已預約場地的興趣班使用，而籃球場三個當中亦只半個有人使用。

與朋友在公園打籃球的許先生表示，今天的人流明顯比平日少，他們來之前籃球場更沒有人使用。為應對疫情，他們表示更會戴着口罩打籃球，直到太熱支撐不住才除下來。而足球埸方面，則只有已預約的興趣班在教波，而教練和助教等都戴上口罩訓練，其他球場則只有零星市民在跑步。

同樣在公園使用康樂設施的沈女士指，人流明顯較平日少，即使晚上亦不會有更多人，「平時夜晚都會有人踢波，但係噚晚都冇人」。她表示上星期到公園依然敢不戴口罩，但隨着今個星期本地確診人數上升，都會戴上口罩才前往公園，平會儘量到較少人的地方。她又指，未必人人都有公德心，所以使用完設施後一定會馬上洗手，日後更可能會戴手套才使用設施。而帶小朋友到公園玩的陳太表示，遊玩完畢後會馬上用酒精搓手液洗手。

預約使用場地的人數分別不大

至於康文署下的體育館方面，職員表示預約使用場地的人數並沒有很大變化，主要是看時段，晚上預約的人數會較多，「雖然會有人book完之後唔黎，但其實平時都有。」他又指，之前政府規定場地只開一半時人流反而更少。

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