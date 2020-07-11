新冠肺炎｜患者曾到水泉澳太子燒味用膳　負責人：生意跌一半有多

新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，截至昨日（10日）新增38宗個案，當中32宗屬本地個案，而「沙田水泉澳邨明泉樓」群組至今有12名確診者，其中一名確診者日前曾到過水泉澳廣場的「太子燒味餐廳」用膳。《香港01》記者今早（11日）到場視察，其餐廳負責人表示，疫情爆發後，餐廳一直做足防護措施，惟日前獲當局「點名」指確診者曾到訪用膳，生意額短短數日「下跌一半有多」，一度形容「累死我哋！」

餐廳負責人徐小姐慨嘆，日前獲當局「點名」稱，有確診者曾到餐廳用膳，「生意額跌左一半有多！」（陳晶琦攝）

衞生署周二（7日）召開疫情記者會時，公布一名66歲女子（第1294號個案）確診，但確診時無病癥、居於水泉澳邨明泉樓，且曾經到過新城市廣場、大圍餐廳及水泉澳廣場內的「太子燒味餐廳」用膳。

「太子燒味餐廳」負責人徐小姐接受《香港01》訪問表示，疫情爆發以來，餐廳一直做足防疫措施，所有職員工作期間均有佩戴口罩及手套，又不時清潔消毒，惟當局日前公布涉事66歲女患者曾光顧餐廳後，「生意額跌左一半有多！」



有為客人量體溫 但該患者並無病徵

徐小姐慨嘆，「我地不嬲會為每名客人進入餐廳時量度體溫，但嗰名客人係隱形、無病徵都好難講！」她續指，餐廳開業數年，至今有一定客源，惟日前獲當局「點名」後，「畀佢講一講（生意）即刻沉曬」。

對於衞生署昨日（10日）指，將向水泉澳廣場的食肆、餐廳及街市派發樣本瓶。徐小姐獲通知，相關樣本瓶應會在今早派發，但截至11時仍未收到。她稱，「希望快啲派，我哋職員快啲做曬檢測等有個安心！」徐小姐透露，餐廳有約30至40名職員，均會全部接受檢測。

而今早明泉樓對出，有多名清潔人員在大廈外清潔消毒，又不時在地面噴灑漂白水。住戶黃小姐表示，自當局公布有確診者居住明泉樓後，公司隨即安排她在家工作。她續指，周三（8日）已留深喉唾液樣本，希望盡快有結果可回公司上班。

黃小姐稱，現階段唯有做足清潔消毒工作，盡量避免外出用膳以減低傳播病毒風險。住戶林先生則指，擔心疫情進一步在區內擴散，希望當局勤加消毒，保障居民安全。

而在場的房屋署職員透露，陸續有住戶遞交樣本瓶，今早亦有衞生署職員到場取回相關樣本瓶，進一步作化驗。