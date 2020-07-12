新冠肺炎｜需隔離者飆升　3檢疫中心僅餘10單位　駿洋邨留定還？

第三波疫情持續爆發，過去一周有內超過100宗本地感染確診個案，大批患者的密切接觸者被送往檢疫中心。根據衞生防護中心公布的檢疫中心使用情況，撇除火炭駿洋邨，另外三間檢疫中心僅餘10個可用單位，其中西貢戶外康樂中心，總共99個單位更在一日半之內全被使用。 政府早前公布在本月底停用駿洋邨作檢疫中心，竹篙灣檢疫中心預計本月底投入服務，惟只可提供約700個單位。立法會議員郭家麒表示，面對突然的社區爆發，不可以沒有檢疫中心，建議駿洋邨預留一座大廈作檢疫中心，其餘則可交回房屋署以供準住戶入伙。

政府早前宣佈在本月底停用駿洋邨作檢疫中心，撇除駿洋邨，另外三間檢疫中心僅餘10個可用單位。（鄧詠中攝）

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西貢戶外康樂中心99個單位一日半已使用

本地第三波疫情持續爆發，現時仍未受控制，可時回落屬未知之數。

確診者的密切接觸者近期急增逾倍，由近200人增至449人。衞生防護中心昨日（11日）公布的四間檢疫中心使用情況顯示，撇除火炭駿洋邨，另外三間檢疫中心僅餘10個可使用單位，八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營餘兩個單位，另外八個單位來自柴灣鯉魚門公園度假村，而西貢戶外康樂中心前日仍有99個單位，但在其後一日半內全被使用，即實際只有兩間有餘額。

竹篙灣首期檢疫單位僅駿洋邨三成

駿洋邨作檢疫中心至昨晚則餘下410可使用單位，較前日增加34個。政府早前宣佈在本月底停用駿洋邨作檢疫中心，交回房屋署以安排準住戶入住。即將啟用的竹篙灣檢疫中心，預計可於本月底提供約700個單位，相等於駿洋邨的三成。第二期可提供多800個檢疫單位，惟要等到9月才有望落成。

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郭家麒倡保留駿洋邨作檢疫：家居隔離非常高風險

立法會議員郭家麒表示，面對突然的社區爆發，不可以沒有檢疫中心，建議駿洋邨預留一座大廈作檢疫中心。他指本港檢疫設施完全不足是一個嚴重問題，不明白為何竹篙灣檢疫中心遲遲未能使用。他建議駿洋邨預留一座大廈作檢疫中心應付目前社區爆發，認為暫時沒有其他方法，家居隔離非常困難和高風險。

他認為政府在關口檢疫方面做得不足，最大問題是早前批出20萬個豁免檢疫人士，擔心確診的入境處職員是傳播者之一。他又認為下周三開幕的書展「很危險」，認為應該取消。