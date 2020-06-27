新冠肺炎｜駿洋邨料8月底可入伙　居劏房準租戶：始終有心理陰影

新冠肺炎年初襲港，原本即將安排準租戶入伙的駿洋邨，五幢樓突然被政府徵用為檢疫中心，直至近期疫情趨穩定，政府周五晚（26日）終宣布，7月底停用駿洋邨檢疫中心，讓準租戶8月底起陸續入伙。 準租戶廖太（化名）向《香港01》表示，暫時以平常心看待，擔心政府之後改變決定。她坦言，即使政府表示會消毒單位，但始終有心理陰影，「（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？」她又稱，入伙後會以強力漂白水消毒，尤其擔心渠道衛生問題。 廖太一直與丈夫居於天台屋劏房，駿洋邨突然轉作檢疫中心，令二人的安排被打亂，需臨時續租現有單位，租約期至明年4月。她表示，即使之後順利入伙，仍需繳交劏房租金，令生活百上加斤，冀政府可提供資助，如免去駿洋邨租金一段時間。

（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？ 駿洋邨準租戶廖太擔心工作人員未能完全消毒

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續租現址至明年4月 恐要兩邊交租增負擔

廖太一直與丈夫居於深水埗區的天台屋劏房近十年，生活環境欠佳，牆身嚴重剝落，又有滲水等問題，原本租約今年4月底屆滿，剛好符合當初原定2月尾入伙駿洋邨計劃。不過，政府突然於2月20日起，徵用駿洋邨作檢疫中心，二人的安排頓時被打亂，與業主磋商一番後，終續租現有單位一年，直至明年4月。

對於政府突然宣布停用駿洋邨檢疫中心，廖太未有太大期待，現時以平常心看待，擔心政府突然改變決定，「希望愈大，失望愈大！」她批評政府早前一直拒絕透露入伙安排，如早知政府相關詳情，租住酒店會更划算，現時單位月租逾6,000元，續租一年已逾7萬元，到入住駿洋邨後，更需繳交兩份租金，令生活百上加斤。

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根據政府數據，先後有逾7,700人入住駿洋邨接受檢疫，當中除了確診個案的密切接觸者，亦包括「鑽石公主號」郵輪、湖北省，及至近日從海外不同地區返港人士。廖太聽到檢疫人數後，直言：「咁多，好得人驚！」她表示，當初選擇駿洋邨，是希望住在一手單位，惟現時可能已曾有多人居住，更需擔心涉及衛生問題。她認為，政府必需透露如何徹底消毒單位，並交代哪個單位有確診個案，「（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？」

過往有確診個案疑透過渠道傳播，廖太坦言，即使政府有消毒單位，但始終無法完全安心，會有陰影，「個心一定會縈住架啦！」她表示，入伙後會以強力漂白水再徹底清潔，認為外人消毒不及親自清潔仔細，「會心安理得啲。」

駿洋邨命運多變，一度獲特首林鄭月娥提出轉為綠置居，被否決後保留作公屋，卻突然轉為檢疫中心。（資料圖片）

「邊個體諒過我哋？」 盼政府至少免一年租金

廖太坦言，由原本即將入伙，變到一度入伙無期，過往半年都渡日如年，心情恍如「坐過山車」，即使政府曾提供一筆過6,000元津貼，但亦於事無補，甚至不足以支付一個月租金，「邊個體諒過我哋？」她期望政府盡快向準租戶派發鎖匙，並免除駿洋邨租金，「免到一年已經笑到合唔埋個口！」

翻查資料，駿洋邨共設5幢大廈，分別命名為駿逸樓、駿爾樓、駿山樓、駿時樓及駿湖樓（中間字為與普通話一至五同音），共提供4,846個單位。2017年的《施政報告》中，特首林鄭月娥提出將綠置居恒常化，打算將駿洋邨改作綠置居出售，但後來遭房委會資助房屋小組反對，最終改為揀選長沙灣東京街項目麗翠苑，成為綠置居。

到今年2月，駿洋邨落成，正安排準租戶入伙，部分更已獲發鎖匙，然而，林鄭月娥推翻「放棄未入伙公屋作檢疫中心」的決定，於2月20日正式徵用駿洋邨作檢疫中心。