新冠肺炎｜行程全覽　爭鮮食客上L.Square　男文員病住行The One

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨日（11日）新增28宗確診個案，輸入個案佔12宗，餘下為16宗令人憂慮的本地個案，其中7宗源頭不明。衛生署衛生防護中心晚上公布患者的住所及潛伏期行程，其中第1415個案、37歲確診女子居於黃大仙竹園南邨華園樓，她於上月22日去坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，當時身旁的食客曾咳嗽，疑受到感染，按中心最新資料顯示，她於本月7日曾到過位於銅鑼灣 L.Square 15樓的「Let's Beauty X Reskin」美容院，惟她一直無病徵。 第1431個案、48歲男文員也於7日到過尖沙咀The One商場，當日他剛發病，有頭暈、咳嗽和流鼻水。

在觀塘任職文員的48歲確診男子在本月7日，曾到過尖沙咀商場The One。（資料圖片）

本港第1415新型冠狀病毒確診個案，為居於黃大仙竹園南邨華園樓37歲女子，她未曾到過坪石邨彬記粥麵美食，但上月22日去過同邨的爭鮮迴轉壽司用膳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，患者曾指當時身旁的食客咳嗽。

她於本月7日感到喉嚨痕癢，按中心資料，她同日曾到過位於銅鑼灣 L.Square 15樓，上址為美容院「Let's Beauty X Reskin」。但她屬無病徵感染者，現時在東區尤德夫人那打素醫院留醫。

▼近14日有新冠肺炎患者到過的食肆及場所▼

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屯門兩學生中招 潛伏期到到芭蕾舞學校

另外，七宗源頭不明確診個案中，其中一位是1431個案、在觀塘任職文員的48歲男子，他居於天水圍嘉湖山莊樂湖居第10座，本月7日發病，出現頭暈、咳嗽、流鼻水等病徵，同日曾到過尖沙咀商場The One。

中心亦更新早前確診的1403個案，山景邨道教青松小學8歲女學生，曾於潛復期間、本月4日到過位於屯門栢麗廣場12樓的香港藝術體操芭蕾舞學院分校；而1402個案、宣道會陳瑞芝紀念中學15歲女學生，則於同日到過屯門東威閣地庫B02號的普迪教育中心。其中1402個案於屯門山景邨景美樓。

另外，中心指，1368個案、在油塘大本型莎莎工作的40歲確診女子，於本月7日曾到過土瓜灣大廈譚仔三哥米線。

▼近14日新冠肺炎患者住所▼

▼第三波爆發 限聚令收緊▼