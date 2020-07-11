新冠肺炎｜鼎泰豐曾接待染疫機師　張竹君漏披露分店　決全線停業

本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日新增28宗確診及33宗初步確診個案。不少確診者在潛伏期曾到過食肆用餐，剛公布的名單之中，一名由美國Fedex回港的貨運機機師，於等待病毒檢結果期間，曾到鼎泰豐用膳，之後才回酒店，機師檢測結果為陽性。 鼎泰豐現有四間分店衞生署衞生防護中心染病處主任張竹君在記者會上，沒有說明是哪一間分店。餐廳得悉後，由於機場沒有分店，上下感到迷茫，即時致電衞生防護中心查詢，但未能得到回覆，因擔心職員及食客安全，故此決定全線分店立即暫停營業，暫定5日後重開。

鼎泰豐發言人說，因擔心職員及食客安全，只好全線四間分店都停業，暫定5日後重開。（鼎泰豐提供）

致電查哪間分店「出事」 1823熱線職員叫等今晚公布

近日確診個案之中，不少在發病時曾到食肆用膳。香港鼎泰豐剛晚上公布，由於得悉早前有確診者到其中一分店用膳，基於安全考慮下，所有分店暫停營業最少5日，並於今晚起進行深層清潔、消毒。餐廳發言人回應《香港01》時坦言，剛從直播中聽到餐廳受影響，已即時決定暫停營業，惟未得得知是哪所分店「出事」，感到徬徨。

「我哋聽到就即決定，但諗咗一下，機場都無分店，就打去衞生防護中心問，飛咗去1823，但職員又叫我哋等今晚公布，唔想食客同職員擔心，我哋只好做多一步關門，都只係想安心。」他續說，若今晚得知結果，該分店會延長暫停服務時間至另行通知。

鼎泰豐在港設有四間分店，位於尖沙咀美麗華廣場、新港中心，以及沙田新城市廣場及銅鑼灣怡和街。

此外，公司會安排確診者用餐當日的工作人員，回家隔離14日，並可安排進行檢測，以保安全，現時餐廳已將枱與枱之間的隔離拉闊，並加強清楚工作。發言人稱疫情下只能做多一步，其他事情難以控制。

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此外，旺角火水爐冰室火鍋亦於直播中留意到有確診者曾到來進食，餐廳於今日（11日）及明日（12日）關門「大清潔」，以策安全，職員表示疫情下已每晚用漂白水清潔餐廳、客人離開後亦會先清潔枱面、椅子及爐具才予其他食客使用，職員會戴口罩、手套保障安全，「而家只能夠做足工夫，唔驚得太多，防不勝防。」