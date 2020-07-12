新冠肺炎｜盧寵茂指本港疫情如「山林大火」　倡日做二萬病毒測試

本港新冠肺炎疫情惡化，更出現不少源頭不明的個案。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（12日）出席港台節目《城市論壇》，以「山林大火」比喻本港疫情。他又指，內地疫情控制「非常出色」，又稱內地是成功例子，香港絕對應該學習，若要追回國家標準，香港每日應做近2萬個測試。

港大深圳醫院院長盧寵茂。（資料圖片／梁鵬威攝）

指內地到港人士無新症

港大深圳醫院院長盧寵茂以「山林大火」比喻本港疫情，認為政府早前控制好疫情後，並未有做好「下一步」，包括檢視社區內的隱形病人，而在關口上，亦未有控制好外來輸入個案。

他批評，歐美地區出現大爆發，情況「一塌糊塗」，故口岸應做得更好，除非核酸測試到位，否則有關的高危地區，不能豁免強制檢疫的安排。相反，他稱由內地到港、且要隔離的人士中，基本上已無新症。

「深圳嘅人驚香港嘅人過去仲多」

港大深圳醫院的僱員及獲授權人員，現時屬於免檢疫人士之一。對於有指本港的豁免人士過多，盧寵茂說，應先區分高危區域，若由高危地方到港，同意需要嚴謹的檢疫措施。

不過，他稱醫院位於深圳，深圳至今只有462宗病例，而當地已經140日無本地個案，60日無輸入個案，看不到為何將深圳視為高風險地區，「如果你驚深圳嘅人過黎，不如調轉話，深圳嘅人驚香港嘅人過去仲多。」他又指，所有同事到港前，都會先做核酸檢測。

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每日應做近2萬個測試

被問及每日的病毒檢測量達7,500個是否足夠，盧認為，現時疫情已在本地爆發，更涉及多區，故不應將7,500作「滿足上限」。他又以內地為例，當地每日做約378萬個核酸測試，若要追回國家標準，香港每日應做近2萬個測試。

內地疫情控制「非常出色」

盧又指，比起歐美地區，內地疫情控制「非常出色」，又稱內地是成功例子，香港絕對應該學習。他舉例指，北京早前曾爆發疫情，但在短時間已完全受控，過去四日已無新症。他說，內地做了大量核酸測試，北京在一周內，已做了接近900多萬個核酸測試，整個城市有超過2,000個採樣點，實驗費只需75元，費用全由政府負責，更動員全國之力，即使深圳亦派員到北京幫手。