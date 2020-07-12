新冠肺炎｜梁卓偉：病毒已出現基因變異 　一名病人最多傳染4人

新冠肺炎疫情惡化，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日更形容，情況似乎是香港出現疫情以來最嚴重。政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（11日）出席電台節目時指，本港開始真正的持續本地爆發，由於病毒已出現基因變異，現時病毒在本港的即時傳播率，比當初武漢未封城前更甚。 他又指，現時九龍東及沙田屬兩個較高風險的地理群組，情況令人擔憂，「我今次第一次講真係好嚴重。」

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片 / 余俊亮攝）

一名病人最多傳染三至四人

梁卓偉說，本港新型冠狀病毒本地個案的即時傳播率已超過3，甚至近乎4，代表一名染病者最多可將病毒傳染給3至4人，「代表咗好似疫情最初期、未有認知，未有任何控制措施嘅水平。」

他說，當初在一月末，武漢未封城前，即時傳播率亦只有2.5至3，但根據最新的研究報告，由於病毒已出現基因變異，新的病毒傳播率高三成，強調本港現時開始真正的持續本地爆發，即使在三月份時，大部份個案都是輸入個案，「由一月以來都未試過。」

東九龍、沙田高風險

梁又指，自7月以來，截至昨日，本地個案已超過120宗，估計至少尚有50至60個隱形個案未被發現。

梁說，參考數據，現時本港已兩個高風險的地理群組，包括涵蓋慈雲山的東九龍及沙田，形容兩個地區的流行病學趨勢令人擔憂。他說，沙田水泉澳邨的病源，很可能來自較早前爆發疫情的瀝源邨，傳播鏈或許一直未停止。

他又指，近兩日屯門亦有食堂爆發，而按他的理解，港島亦有初步確診個案，都與食肆有關。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

希望再次安排居家工作

被問及書展能否仍舉行，他再重申，本港自1月起，從未試過持續大型本地爆發，但現時已開始，「我今次第一次講真係好嚴重。」

他又指，無論強制或自發的防疫措施，大家都要雙管齊下，又稱已刻不容緩，強調防疫措施最少一星期才見到成效。他希望僱主能再次安排居家工作，所有大型活動亦應可免則免，到訪高危場所如餐廳、酒吧等，亦要小心。他說，為了找到源頭，即使無病徵都應做檢測，以找到隱形傳播鏈。