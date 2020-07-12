新冠肺炎｜張建宗：本地個案或持續　重新檢視何時推健康碼

本港新冠肺炎疫情近日急速惡化。政務司司長張建宗今日（12日）於網誌表示，稱過去一星期，本港疫情急劇逆轉，新增的本地確診個案數字有可能會持續，三地政府要重新檢視應何時才推出「健康碼」通行試點計劃，呼籲市民減少社交接觸，避免聚餐和聚會等活動。 張建宗又指，為公務員引入宣誓或聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府的要求，可確保特區政府有效管治，相信公務員會明白。

政務司司長張建宗稱過去一星期，本港疫情急劇逆轉，新增的本地確診個案數字有可能會持續。（資料圖片）

張建宗指，過去一星期，本港疫情急劇逆轉，首次出現安老院舍感染，亦有的士司機群組、食店群組和一些源頭未明的個案，新增的本地確診個案數字有可能會持續。

不過，他指近日疫情逆轉，三地政府要重新檢視應何時才推出「健康碼」通行試點計劃，政府目前首要工作是全力緩減疫情在本地的社區傳播。他提醒，市民應時刻保持個人和環境衞生，減少社交接觸，避免聚餐和聚會等活動。

「走資的傳言不攻自破」

張建宗又指，上周聯同律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超會見各外國駐港總領事和外國商會領袖，講解《國安法》的內容及重要性。

他說，《國安法》不會對本港的貨幣和金融體系帶來任何轉變，沒有坊間傳言「走資」的情況，又說金融市場目前繼續暢順有序運作，陸續有資金流入本港，「走資的傳言不攻自破。」

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提出公務員宣誓建議 相信公務員明白

張說，在《基本法》和《公務員守則》的框架下，擁護《基本法》和效忠香港特區和香港特區政府，是公務員的「一貫責任」，為公務員引入宣誓或聲明的要求，將可真切地體現有關情況，從而確保特區政府有效管治。

政府早前建議，所有由今年7月1日起新入職公務員均須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區，並提出現職公務員宣誓或聲明的建議。張表示，局方會就相關建議諮詢公務員團體的意見，亦會繼續與律政司研究相關法律問題。他說，就公務員宣誓的建議，與《國安法》有關條文相符，相信公務員同事都明白。