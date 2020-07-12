新冠肺炎｜慈雲山中心翠河餐廳等多間商舖停業避疫　居民跨區買餸

本港新冠肺炎疫情確診個案飆升，昨日新增28宗確診及33宗初步確診，累計1,432人染疫。根據資料，曾光顧慈雲山中心百匯軒再有一對夫婦食客確診；同一商場的翠河餐廳，亦出現兩宗確診個案及一宗初步確診個案。 《香港01》今早（12日）到慈雲山中心視察，發現有多間商舖貼出告示，因應區內疫情而停業3天至7天；中心內的賽馬會投注站亦關閉。有居民表示中心內的人流銳減，同時會減少外出用膳，亦有居民指將會避免到區內買餸。

7月12日，慈雲山中心多間商舖貼出告示，因應區內疫情而停業。（張浩維攝）

梁伯形容，過往周末中心內的食肆通常會大排長龍，他估計因爲疫情，導致中心內人流銳減，餐廳顧客甚少。（鄺曉斌攝）

慈雲山中心6樓的翠河茶餐廳貼出告示，指當局公布該公司一名兼職員工證實確診，但通告指該名員工已離職三個星期，惟務求令大眾安心，今日（ 12日）停業一天進行全面消毒。

據記者觀察，慈雲山中心內人流較過往的星期日稀疏，中心內有專售電子產品的店舖貼告示，指因應慈雲山的疫情嚴重，決定即日起休業三天，但強調該店舖並無員工不適。另有服裝店貼出告示，指因應疫情關係及安全理由，店舖放假三天。

連鎖日式餐廳「定食8」亦貼出告示，指慈雲山分店由昨日（ 11日）起暫停營業7天。

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慈雲山居民欲外賣午餐 詎料吃閉門羹

已居住在慈雲山數十年的梁先生表示，過往經常光顧慈雲山中心內的食肆，包括翠河茶餐廳，平日亦會到中心內的酒樓飲茶。因應當區疫情嚴重，子女敦促梁伯不要再出外飲茶，他亦因而改買外賣回家；今日他本來打算到翠河買外賣午餐，詎料吃閉門羹，只能選擇其他食肆。梁伯形容，過往周末中心內的食肆通常會大排長龍，他估計因爲疫情，導致中心內人流銳減，餐廳顧客甚少。

梁伯居住於慈正邨，但他說未有打算領取深喉唾液樣本瓶檢測，但會減少外出及做足防疫措施，以免染疫影響家人。

居民：改到其他超市買日用品

慈雲山居民陳先生說，平日間中光顧翠河，他認為其衛生情況不錯，沒有太大隱憂。對於慈雲山爆發疫情，陳先生認為，香港居住環境狹窄，病毒很容易「跨區傳播」，自己亦會減少光顧慈雲山中心區內店舖，會改到黃大仙區內或鄰近區份其他超級市場購置日用品及買餸。